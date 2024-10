(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 *Emendamento di Thomas De Luca per abrogare l’accesso indiscriminato dei

veicoli a motore su sentieri, cammini spirituali e pascoli dell’Umbria*

Siamo giunti alla giornata decisiva per abrogare l’articolo di legge che ha

liberalizzato l’accesso indiscriminato dei veicoli a motore su sentieri,

cammini spirituali e pascoli dell’Umbria. L’emendamento che il Movimento 5

Stelle porterà domani all’assemblea legislativa dell’Umbria sarà volto ad

abrogare quanto modificato grazie all’emendamento-blitz della consigliera

Manuela Puletti della Lega nella legge di Bilancio di Previsione 2024. La

proposta di abrogazione non fa altro che ripristinare l’equilibrio

normativo precedente, garantendo la tutela delle aree naturali e dello

spazio rurale. Quanto deregolamentato grazie all’emendamento Puletti,

infatti, ha permesso il transito di ogni tipo di veicoli a motore senza

tabellazione esplicita anche su aree di pregio e percorsi spirituali di

enorme interesse come la Via di Francesco o il Cammino di San Benedetto. Le

migliaia di firme raccolte, la mobilitazione regionale di decine di

associazioni e le amministrazioni comunali che hanno adottato regolamenti

per mitigare gli effetti di questa folle deregulation ci auguriamo

troveranno ascolto all’interno del consiglio regionale. Vedremo se le

promesse di Forza Italia, quelle dell’assessore Morroni e quelle del

capogruppo Pastorelli troveranno seguito con un’azione concreta e un voto

favorevole.

*Thomas De Luca consigliere regionale Movimento 5 Stelle Umbria*