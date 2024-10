(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 L’Eroica 2024, il presidente Franco Rossi: “Grati a tutti. Siamo già pronti a ricominciare”

https://biciblog.us19.list-manage.com/track/click?u=db6a3c0786dc02bd00bd0bb3a&id=76d65458f5&e=f195bee18e

L’Eroica 2024: “Una meravigliosa creatura”, sottolinea l’ideatore Giancarlo Brocci

Il presidente Franco Rossi: “Grati a tutti. Siamo già pronti a ricominciare”

I numeri de L’Eroica 2024 raccontano di un successo incredibile: 9016 iscritti, 8331 effettivamente a pedalare, il 41% stranieri, più di mille donne al via. Si potrebbe continuare con le migliaia di ribollite e pappa al pomodoro e uova fritte servite nei vari ristori. Oppure si potrebbe analizzare i report dei diversi percorsi; complessivamente sabato sui due percorsi più lunghi hanno pedalato 3618 ciclisti, domenica, sui tre percorsi 4713 ciclisti, vale a dire il 57% del totale.

I numeri però non raccontano la bellezza di questi due giorni a pedali, dei sorrisi nati sulle alture del Chianti, della fatica provata sulle pendenze della Val d’Orcia, del sudore versato lungo le strade bianche che attraversano i borghi. Sulle emozioni indimenticabili regalate dai rilievi argillosi, dalle file di cipressi che corrono lungo i sentieri e caratterizzano le vie naturali e antiche della provincia di Siena.

Un mare di felicità mondiale (sono ben 52 i Paesi contati nell’elenco generale) che Giancarlo Brocci conferma: “Non avevamo bisogno di conferma. Non è solo la riprova del nove ma la riprova del 27, tante quante le edizioni de L’Eroica disputate finora. L’Entusiasmo della gente è contagioso e noi organizzatori siamo prigionieri di questa meravigliosa creatura e di questo mondo che si è creato attorno Gaiole in Chianti. Dobbiamo troppo a questa gente e siamo obbligati a lavorare fin d’ora alla prossima edizione”.

Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd: “L’Eroica è il risultato del lavoro di una grande squadra alla quale non manca mai il supporto delle autorità e delle amministrazioni che ricadono in Terra Eroica. La loro vicinanza ci conforta e aiuta moltissimo. Ringrazio i volontari; sono stati tutti bravissimi e generosi come sempre. Sono molto orgoglioso dei giovani protagonisti del progetto di crescita e sono particolarmente grato alla RAI. Le immagini trasmesse hanno consentito a tanti di ammirare il magnifico mondo de L’Eroica. Quest’anno c’è stata la preziosa disponibilità della radio ed è stato bellissimo vedere su strada la Fiat 1500 utilizzata per le riprese al Giro negli anni ’60 e ’70. In tantissimi hanno scelto di pedalare sul percorso dei “Cento anni della radio”. Come sempre la festa non è ancora finita e noi abbiamo già voglia di ricominciare”.

E’ sera. A Gaiole in Chianti si ritirano gli striscioni, si spengono le luci. Finisce il lavoro dei mille volontari. Ma c’è già chi pensa al prossimo villaggio. Più grande, più bello, ancora più accogliente. Con il cuore, infatti, siamo già al primo week end di ottobre 2025.

Domenica 6 ottobre 2024

L’Eroica nasce in Toscana. Questione di anima, terra, strade bianche, paesaggi, buon vino e buon cibo, cultura e passioni, storia e Gino Bartali.

Oggi Eroica, sia nella proposta Classic che NOVA, è conosciuta in tutto il mondo per la sua gente speciale, i suoi valori e rappresenta in sé l’idea di uno stile di vita che guarda al futuro, nel rispetto di identità e ambiente, alla ricerca delle radici autentiche di un grande sport come il ciclismo

L’Eroica 2024 – foto Guido Rubino

L’Eroica 2024 – foto Guido Rubino

L’Eroica 2024 – foto Guido Rubino

L’Eroica 2024 – foto Guido Rubino

Eroica 2024 calendar

10/2: Eroica Cuba – La Habana

13/4: Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

14/4: NOVA Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

28/4: NOVA Eroica Prosecco Hills – Conegliano-Valdobbiadene (TV)

12/5: Eroica Japan – Izu

26/5: Eroica Montalcino – Montalcino (SI)

08/6: NOVA Eroica Gran Sasso – Castel del Monte (AQ)

15/6: NOVA Eroica Switzerland – Sion – Valais

22/6: NOVA Eroica Buonconvento – Buonconvento (SI)

23/6: NOVA Eroica Family – Buonconvento (SI)

29/6: Eroica Valkenburg – Valkenburg – Limburg

24/8: Eroica Germania – Eltville – Rheingau

07/9: Eroica Dolomiti – San Candido (BZ)

—–: NOVA Eroica California – Cambria – California (postponed)

—–: Eroica California – Cambria – California (postponed)

5 e 6/10: L’Eroica – Gaiole in Chianti (SI)

Junior Nations’ Cup

18/4 Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

18/4 Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

19/4 Cinigiano (GR) – Siena

20/4 Siena – Montevarchi (AR)

21/4 Siena – Chiusdino (SI)

Coppa Andrea Meneghelli

19/5 Siena – Montalcino (SI)

TUTTE LE INFO QUI (https://biciblog.us19.list-manage.com/track/click?u=db6a3c0786dc02bd00bd0bb3a&id=53f68e7bc8&e=f195bee18e)

https://us19.forward-to-friend.com/forward?u=db6a3c0786dc02bd00bd0bb3a&id=261ee14403&e=f195bee18e