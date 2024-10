(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 PALESTINA, BARBERA (PRC): “INCIDENTI DA IMPUTARE SOLO ALL’OTTUSITÀ DEL

VIMINALE. LA MANIFESTAZIONE È STATA UN SUCCESSO”

“La mobilitazione di oggi a favore della Palestina e contro il tentativo di

impedire il diritto a manifestare è stata un grande successo politico.

Nonostante la pioggia, il blocco dei mezzi pubblici per lo sciopero, la

blindatura fascista della città da parte del Viminale, i posti di blocco

nelle stazioni ferroviarie e ai caselli stradali, i fogli di via a chi

veniva da fuori Roma, decine di migliaia di persone hanno raggiunto

piazzale Ostiense riempendola completamente e dimostrando che c’è una parte

del paese, giovane e meno giovane, che non è disposta a farsi mettere il

bavaglio da un governo che non perde occasione per dimostrare sempre più i

suoi tratti autoritari. Una piazza bella e colorata che ha costretto il

Viminale a rimangiarsi il divieto di manifestazione che state imposto fino

a poche ore prima dell’inizio della manifestazione. Gli incidenti accaduti

a termine della manifestazione sono solo da imputare all’ottusità di chi ha

voluto nonostante l’imponente partecipazione impedire comunque la

possibilità che i manifestanti potessero sfilare in corteo, creando alla

fine molti più problemi e disservizi di quelli che si sarebbero manifestati

nel garantire un pacifico corteo verso San Paolo come chiedevano i

manifestanti. Auspichiamo che il governo Meloni abbia capito che esiste

un’Italia resistente e democratica che non è più disposta a tollerare che

un governo che, peraltro rappresenta solo una minoranza degli italiani,

possa calpestare quelle libertà costituzionali che abbiamo conquistato con

la lotta di Liberazione dal nazifascismo”. Lo dichiara Giovanni Barbera,

membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.