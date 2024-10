Agenzia regionale 1110.24 Pentassuglia _ conf stampa Fiera della Biodiversità di Locorotondo _martedì 8 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

Fiera della Biodiversità di Locorotondo (Ba): martedì 8 ottobre la

conferenza stampa di presentazione a Bari

Martedì 8 ottobre 2024 alle ore 11.00 nella Sala conferenze del Dipartimento Agricoltura della

Regione Puglia (L.re N. Sauro 45-47 a Bari) sarà presentata la Fiera della Biodiversità, in programma

dall’11 al 13 ottobre a Locorotondo (Bari) nel comprensorio di Masseria Ferragnano.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, il

dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia, Luigi Trotta, e i

Responsabili Scientifici di quattro Progetti integrati sulla biodiversità delle colture arboree (piante da

frutto, olive e vite) finanziati dalla Regione Puglia: Pierfederico La Notte, Cinzia Montemurro, Vito

Nicola Savino e Pasquale Venerito.

Il tema di questa edizione sarà “Dove la Biodiversità agraria pugliese affonda le sue radici”: una serie

di dibattiti, esposizioni, passeggiate e degustazioni con l’obiettivo di divulgare le attività messe in

rete da enti e istituzioni come il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura

“Basile- Caramia”, la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, Sinagri, l’IISS “Basile Caramia-Gigante”,

l’Informatore Agrario, il Comune di Locorotondo, la Fondazione Chaire, GAL Terra dei Trulli e di

Barsento e GAL Valle d’Itria.

