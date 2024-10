3° comunicato stampa del 5 ottobre 2024

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

AVERSA E COMUNI LIMITROFI (CE). CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI.

SCATTANO 9 DENUNCE. TRA I REATI CONTESTATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E

DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI.

Controlli serrati sono stati eseguiti negli ultimi giorni anche dai

Carabinieri della Compagnia di Aversa che, attraverso l’impiego di 12

pattuglie supportate dai militari delle Squadre di Intervento operativo del

10° Reggimento carabinieri Campania, hanno perlustrato nelle ore serali e

notturne le aree cittadine e le principali arterie di collegamento del

centro normanno con i comuni limitrofi.

I controlli, volti principalmente alla prevenzione e repressione dei reati

predatori, hanno riguardato 653 persone e 322 veicoli e portato al

deferimento in stato di libertà di 9 persone.

Due giovani di origini ucraine sono stati sorpresi a bordo di un motociclo

honda sh risultato oggetto di furto denunciato lo scorso 17 settembre,

mentre altre due persone residenti a Trentola Ducenta sono state denunciate

per aver avviato un’officina di riparazione carrozzeria senza alcuna

autorizzazione, accumulando all’interno rifiuti speciali pericolosi e non.

Una donna di San Marcellino, invece, a seguito di un controllo eseguito dai

militari presso il bar da lei gestito, è stata sanzionata e denunciata

poiché somministrava alimenti senza alcun titolo, e perchè le slot machine

ivi installate sono risultate di illecita provenienza.

Un 60enne di Giugliano in Campania, nel napoletano, è stato trovato in

possesso di una Jeep priva di targhe e con telaio visibilmente alterato.

Un 42enne di Trentola Ducenta, già noto alle forze dell’ordine, è stato

fermato per un controllo a seguito di un sinistro stradale, e trovato alla

guida di una Smart Forfour risultata provento di furto.

Un 57enne, ristretto ai domiciliari ad Aversa, è stato bloccato all’esterno

della sua abitazione, dove si trovava senza alcun giustificato motivo.

Un cittadino albanese, infine, è stato sorpreso alla guida dell’auto in uso

senza patente, con rediva nel biennio.

I controlli volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale hanno

portato all’elevazione di 33 contravvenzioni per violazioni alle vigenti

normative in materia.