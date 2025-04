CONTIENE FOTO# OSTIA – RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI. 7 ARRESTI E 9 DENUNCE.

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”

Compagnia Carabinieri di Roma – Ostia

Comunicato Stampa

OSTIA – RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI.

7 arrestI e 9 denunce.

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi preventivi, i Carabinieri della

Compagnia di Roma Ostia hanno dato corso ad una serie di controlli nei

territori di competenza nel X Municipio, e nel vicino comune di Fiumicino,

aree di maggiore afflusso di utenti e di turisti, finalizzati alla

prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze

stupefacenti ed alle ipotesi di degrado urbano e di illegalità diffusa.

Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno arrestato 7 persone e

denunciato altre 9.

In manette sono finiti: un uomo fermato dai Carabinieri della Stazione di

Ostia per tentato furto aggravato in danno di due attività commerciali

lidensi; un 50enne trovato in possesso, occultate sotto lo sterzo della

macchina, di 15 dosi di cocaina e 795 euro e un 26enne trovato in possesso

di 58 dosi di cocaina e 480 euro, entrambi bloccati dai Carabinieri della

Stazione Roma Acilia; tre uomini rintracciati in strada e arrestati perché

colpiti da ordinanza di aggravamento della pregressa misura degli arresti

domiciliari e un quarto sottoposto alla misura alternativa della detenzione

domiciliare.

I Carabinieri delle Stazioni di Ostia e di Ponte Galeria hanno poi

denunciato 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza

stupefacente (con sequestro di quantitativi di cocaina, hashish e marijuana

e di somme contanti ritenute provento dell’attività di spaccio), 5 persone

per possesso di coltelli senza giustificato motivo.

Sul fronte del controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno

ritirato due patenti di guida e hanno denunciato un uomo trovato positivo

all’esito dell’etilometro. Complessivamente sono state elevate sanzioni per

4.500 euro.

I Carabinieri di Ostia hanno poi trovato 15 persone in possesso di modica

quantità di droga – tra marijuana, hashish e cocaina – e le hanno segnalate

alla Prefettura di Roma, quali assuntori.

I controlli dei militari dell’Arma hanno permesso di identificare oltre 500

persone (di cui circa 150 stranieri e 100 soggetti gravati da precedenti

penali) e eseguire verifiche su 240 tra autoveicoli e motoveicoli.

