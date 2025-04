Festa della Liberazione – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

Fri 25 April 2025 Prefettura di Salerno

Ufficio territoriale del Governo

CERIMONIA PER LA CELEBRAZIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

COMUNICATO STAMPA

Si è svolta stamane in città la tradizionale cerimonia per celebrare l’80°

anniversario della “Liberazione”.

Nella prima parte della mattinata è stata officiata nella Chiesa del Sacro Cuore la

Santa messa in suffragio ai caduti.

Al termine della funzione, le autorità civili, militari e religiose, i sindaci dei comuni

della provincia, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni

Combattentistiche e d’Arma, gli studenti degli Istituti Scolastici di Salerno e

provincia e i cittadini accorsi si sono riuniti in Piazza Vittorio Veneto, ove sono stati

resi gli onori ai caduti e deposte le corone d’alloro al “Monumento ai Caduti” e alla

lapide del Partigiano Tenente Ugo Stanzione.

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha rivolto un indirizzo di saluto ai

presenti e sono seguiti messaggi istituzionali da parte del Comune di Salerno e

della Provincia nonché interventi delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni

Nazionali Combattentistiche e d’Arma e dell’ANPI.

La cerimonia si è spostata poi al Monumento del Marinaio ove si è svolta

l’alzabandiera solenne e la deposizione della corona d’alloro dell’Associazione

Nazionale Marinai d’Italia.

Il corteo ha proseguito il percorso per il lungomare cittadino terminando presso il

Palazzo della Provincia, ove è stata deposta la corona d’alloro alla lapide delle

Medaglie d’Oro della Resistenza.

La commemorazione, ampiamente partecipata dalla cittadinanza, è stata

accompagnata dall’Associazione Musicale Complesso Strumentale “Lorenzo Rinaldi”

– Città di Giffoni Valle Piana, diretta. Presenti anche studenti degli Istituti scolastici

di Salerno e provincia.

Il Prefetto Esposito, ha sottolineato l’importanza della ricorrenza di oggi: “A

ottant’anni da quel momento così importante della nostra storia, la celebrazione di

oggi ci deve far conoscere e rivivere quelle stesse sensazioni che provarono i nostri

padri e i nostri nonni, quando riconquistarono a caro prezzo pace e libertà perdute e

desiderate per lungo tempo. Solo così possiamo apprezzare il loro valore immenso,

comprendere fino in fondo il significato profondo della democrazia, della giustizia e

della solidarietà, imparare a non darle per scontate ma a difenderle ogni giorno con il

nostro impegno”. Il Prefetto ha, infine, voluto ricordare “l’autentica e straordinaria

testimonianza che ci lasciato in eredità il nostro compianto Papa Francesco: la guerra

prima che arrivi al fronte va estirpata dai cuori”.

Salerno, 25 aprile 2025

