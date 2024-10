Manovra, Merola (Pd), governo mette le mani nelle tasche degli italiani, da Giorgetti tasse e tagli ai servizi

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

“Il Governo Meloni mette le mani nelle tasche degli italiani. La manovra annunciata si prospetta dura, con sacrifici e rinunce, come affermato dal ministro Giorgetti che colpiranno soprattutto le fasce più deboli della popolazione che vedranno aumentare le tasse e ridurre i servizi. A peggiorare la situazione, arriva anche la conferma della tassa sulla benzina da 70 euro all’anno, in netta contraddizione con le promesse fatte da Meloni in campagna elettorale. Il governo, che aveva promesso di alleggerire il carico fiscale sui cittadini, si prepara invece a stangare ulteriormente gli italiani, lasciando poco spazio ai tentativi della maggioranza di raccontare una realtà diversa”. Così in una nota il capogruppo democratico in commissione finanze della camera, Virginio Merola.

