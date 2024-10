(ACON) ASSESTAMENTO BIS. CAPOZZI (M5S): GIUNTA IN RITARDO SU SICUREZZA TPL

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

che c’? la volont? di intervenire per mettere in sicurezza gli

autisti del trasporto pubblico locale, perch? un anno fa la

stessa ha bocciato il nostro emendamento che chiedeva esattamente

la medesima cosa”.

A dirlo in una nota ? la consigliera regionale del Movimento 5

Stelle, Rosaria Capozzi, a margine della seduta odierna della IV

Commissione in cui si ? discusso l’assestamento di bilancio

autunnale di 260 milioni di euro.

“Saremmo felici di poter dire che la Giunta accoglie le nostre

istanze – prosegue Capozzi-, in realt? si tratter? di un atto

pressoch? dovuto per adeguarsi al decreto del Ministero dei

Trasporti che obbliga l’utilizzo dei sistemi di sicurezza che da

tre anni chiediamo siano presenti su tutto il parco mezzi delle

aziende che garantiscono questo servizio”.

“Il decreto ? di Aprile – spiega l’esponente pentastellata -, per

cui chiediamo che si intervenga da subito senza aspettare la

legge di Stabilit? 2025, anche perch? le aziende dovranno

adeguarsi alla norma nazionale entro il 1 gennaio 2026. Questa

attenzione da parte del Movimento 5 Stelle ? stata continua nel

tempo. Il problema delle aggressioni sta diventando una costante

e lo sciopero di ieri, nei confronti dei cui lavoratori abbiamo

espresso solidariet?, per protestare contro gli episodi di

violenza, ne ? la prova”.

“E’ comprensibile – conclude Capozzi – lo stato d’animo con cui

il personale di tpl si reca ogni giorno sul luogo di lavoro che

deve essere sicuro di non avere vessazioni. Appare evidente che

le misure fin ora adottate siano insufficienti e probabilmente

vanno implementate con ulteriori misure di deterrenza”.

