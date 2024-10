AOU SASSARI – Aou Sassari protagonista nella lotta al tumore al seno

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

*COMUNICATO STAMPA*

*Aou Sassari protagonista nella lotta al tumore al seno*

*Al palazzo della Provincia un convegno sulle novità nella diagnostica e

nelle terapie mette al centro il ruolo delle Radiologie e delle Breast

Unit: 7.000 prestazioni senologiche,* *oltre 300 gli interventi realizzati

nei primi 8 mesi del 2024 e ridotte a 30 giorni le liste d’attesa.*

L’evento, “*Novità in diagnostica e terapia del carcinoma mammario: la

centralità delle Breast Unit*”, si è svolto nella sala Angioy del palazzo

della Provincia di Sassari, in Piazza d’Italia, organizzato dalla struttura

di *Scienze Radiologiche*, sotto la guida del professor *Salvatore Masala*,

e dalla *Breast Unit dell’Aou* di Sassari, diretta dal professor *Alessandro

Fancellu*, ha visto la partecipazione di importanti esperti nel settore. Ad

aprire i lavori sono stati il rettore dell’Università degli Studi di

Sassari, *Gavino Mariotti*, e il direttore generale dell’Aou, *Antonio

Lorenzo Spano*. Quest’ultimo ha sottolineato il ruolo cruciale

dell’innovazione tecnologica nell’ambito della chirurgia e, in particolare,

l’importanza della robotica in oncologia.

«Abbiamo iniziato appena due anni fa ad utilizzare la robotica in chirurgia

e prevediamo una crescita del 24% quest’anno nella chirurgia generale», ha

affermato *Spano*. La proiezione è ambiziosa: portare la robotica anche

negli interventi di senologia, una novità assoluta a livello nazionale.

“Abbiamo già siglato accordi per avviare un progetto pilota a partire dal

prossimo anno. Questa è la strada che dobbiamo percorrere se vogliamo

offrire una speranza concreta a tutte quelle donne che combattono contro il

carcinoma mammario. Non devono pensare che la risposta stia fuori dalla

nostra regione; la risposta essenziale è qui, nel nostro ospedale”, ha

aggiunto con convinzione *Spano*.

In Italia, il tumore al seno è il più diffuso tra le donne, con *56.000

nuovi casi* diagnosticati ogni anno. Nonostante questa cifra sia in leggera