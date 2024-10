(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

PARCO CINQUE LAGHI IVREA, RUZZOLA (FI): RACCOGLIAMO

L’ALLARME UNGULATI LANCIATO DA COLDIRETTI. PRESENTEREMO

PDL PER SOPPRESSIONE PARCO

«L’allarme lanciato quest’oggi da Coldiretti Torino sull’emergenza cinghiali nel

Parco Cinque Laghi d’Ivrea è la conferma di quanto avevamo denunciato lo scorso

mandato: quest’area posta sotto tutela non andava creata per non mettere in difficoltà

le aziende agricole i cittadini presenti in essa. Una forzatura voluta dal Partito

Democratico e dalla Lega che non abbiamo votato allora e che continua a trovare la

nostra assoluta contrarietà. Coerentemente al voto espresso nello scorso mandato,

abbiamo predisposto una proposta di legge per chiedere l’abrogazione di quella

istitutiva del Parco. Con questa norma vogliamo sanare una ferita che sta creando

danni evidenti a decine di persone come peraltro rimarcato oggi da Coldiretti» ad

annunciarlo è il presidente del Gruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo

Ruzzola.

Per il Gruppo di Forza Italia il blocco del piano di abbattimento dei cinghiali

costituisce solo la punta dell’iceberg creata da un estemporaneo campo largo

completamente scollegato con la realtà. Ruzzola rimarca: «Raccogliamo quindi

l’appello lanciato da Coldiretti e lo facciamo nostro sotto tutti i punti di vista:

l’aumento di burocrazia per gli abitanti e gli operatori che vivono all’interno

dell’area, l’esplosione dei danni da ungulati e fauna selvatica arrecati agli agricoltori,

l’assenza di risorse adeguate al suo mantenimento ma soprattutto per far fronte alle

richieste che provenivano dal mondo agricolo e dei privati. L’area godeva già di

adeguate tutele ambientali senza dover istituire un nuovo parco con tutti i vincoli che

ne conseguono, la nostra proposta di legge vuole riportare i cittadini a riappropriarsi

di parte delle loro libertà nel rispetto doveroso dell’ambiente».

