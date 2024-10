(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 *Medio Oriente =*

*Giorgio Marasà (resp Esteri Sinistra Italiana):*

*Netanyahu non si ferma, quanto orrore possiamo ancora consentirgli?*

*Sospendere subito trattato associazione Ue Israele*

La stanno definendo come “operazione mirata e limitata”, ma è chiaro che

dopo attentati terroristici e bombardamenti Israele ha invaso il Libano

allargando ulteriormente lo scenario di devastazione e proiettando tutta la

regione verso una guerra ancora più ampia. Netanyahu, dopo il massacro

genocida in corso a Gaza, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Ci sarebbe però da chiedersi: noi siamo in grado di fermarlo o vogliamo

renderci ancora complici? Quanto orrore ancora possiamo consentirgli?

Lo afferma il responsabile esteri di Sinistra Italiana Giorgio Marasà.

La sua impunità è infatti responsabilità nostra, dei nostri silenzi

compiacenti, dell’incapacità – prosegue l’esponente di Avs – di considerare

uguali tutte le vite e di reagire con misure all’altezza di quello che sta

accadendo.

Va sospeso l’accordo di associazione UE-Israele, va impedita qualsiasi

vendita di armi o tecnologia militare e vanno predisposte sanzioni contro

Israele. Rispettare insomma il diritto internazionale – conclude Marasà- e

non trattarlo come pezza buona di tanto in tanto ad assorbire le nostre

ipocrisie.

