Esercito: Esercitazione “Argo 2024”

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 *Esercitazione “Argo 2024”*

Roma, 1° ottobre 2024. È in corso di svolgimento l’Esercitazione dei

Reparti della Brigata Genio denominata “Argo 2024”.

Nel periodo dal 30 settembre al 10 ottobre 2024 dalle ore 08:00 alle ore

12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, avrà luogo una attività

addestrativa di personale militare dell’Esercito operante in ambiente

fluviale, denominata “ARGO 2024”, che interesserà un tratto del Fiume

Tevere, in località Mezzocammino (RM), che prevedrà il varo di Ponte

galleggiante Motorizzato per la simulazione di trasporto e navigazione

lungo il fiume e l’impiego di diversi natanti a motore di varia tipologia a

garanzia del personale impegnato e dei materiali utilizzati.

L’evento addestrativo mira al mantenimento e al miglioramento delle

capacità peculiari delle unità del genio dell’Esercito, in stretto

coordinamento con altre componenti specialistiche della Forza Armata. I

diversi sedimi addestrativi, nelle prossimità dei quali potrebbero

verificarsi lievi disagi alla circolazione sono lo scalo fluviale sul

Tevere di Mezzocammino il poligono dell’Ufficio Tecnico Territoriale degli

Armamenti Terrestri di Nettuno (RM), la sede del Comando Genio in Roma e il

poligono di Foce Verde (LT).

