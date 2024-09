FDL 24 agenzia regionale 1038.24 Fiera, Catalano e Capone a “Le Giornate Del Mezzogiorno” a cura Camera di Commercio di Bari e Fiera del Levante

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 *PNRR e ZES al centro della prima Giornata del Mezzogiorno *

*in Fiera del Levante*

Distinguere gli strumenti dagli obiettivi e su questo calibrare gli

interventi e le strategie di sviluppo del Mezzogiorno. È quanto è emerso

nella prima delle due “Giornate del Mezzogiorno”, dal titolo “PNRR e Zes:

un nuovo intervento straordinario per il Mezzogiorno?” che la Camera di

Commercio di Bari ha organizzato oggi, in occasione della 87esima Fiera del

Levante, rilanciando una fra le più riuscite esperienze di confronto

meridionalista del dopoguerra.

« Le Giornate costituiscono un momento di formazione e informazione di alto

livello sul Mezzogiorno, finalmente ritornato all’interno della

Campionaria, grazie alla Camera di Commercio di Bari», ha dichiarato nel

suo saluto Gaetano Frulli, presidente della Fiera del Levante.

«Abbiamo voluto dar vita a un dibattito sulla Puglia e sul Mezzogiorno nel

contesto fieristico, andando oltre gli slogan o la polemica politica,

riproponendo in chiave attuale uno storico momento di confronto nazionale

sul Mezzogiorno. Un appuntamento che, sin dagli anni Cinquanta, ha

indicato le linee dell’intervento straordinario nel tentativo, mai

pienamente riuscito, di ridurre il gap tra Settentrione e Meridione

d’Italia», ha dichiarato nella relazione introduttiva la presidente della

Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie.

Nel settembre del 1948, proprio alla Fiera del Levante, si svolse il

convegno su “ERP e Mezzogiorno”, il piano Marshall, come è rimasto nella

memoria collettiva, che portava in dote 13,2 miliardi di dollari. Oggi, con

il PNNR e il Next Generation, è destinato al Mezzogiorno il 40% di oltre

200 miliardi di euro. A riprova del fatto che molti dei grandi temi della

questione meridionale, sono rimasti sostanzialmente immutati.

In questa direzione decisivo è il ruolo delle imprese e della

semplificazione burocratica, oltre agli incentivi e alle opportunità di

investimento. «Senza le infrastrutture le imprese non vengono», ha

sottolineato Pasquale Tridico, presidente della Commissione FISC del

Parlamento Europeo. «Le Zes di maggiore successo sono luoghi altamente

specializzati, con incentivi fiscali e collegati con le infrastrutture».

Aver pensato a una Zes unica così grande nel Mezzogiorno, con esigenze così

diverse, è sbagliato, secondo Tridico. «La politica industriale – ha detto

– non può limitarsi al credito di imposta».

Secondo Giosy Romano, coordinatore della ZES unica, «il vero pilastro della

zona economica speciale resta la semplificazione burocratica», che

incentiva investimenti nel territorio e crea occupazione. «Il piano

strategico ha individuato i settori da implementare, sortendo i primi

effetti tangibili».

Per il capo di Gabinetto del presidente Emiliano, prof. Giuseppe Catalano,

“la novità di queste Giornate del Mezzogiorno in Fiera è proprio la nuova

sfida della nuova governance della ZES unica. Dopo un avvio molto incerto e

molto lento, il Governo ha fatto marcia indietro rispetto all’approccio

iniziale e ha scelto uno dei commissari della ZES territoriale precedente,

Giosy Romano, un uomo del Sud di grande capacità e di grande esperienza,

perchè ha lavorato bene in Campania, come bene ha lavorato Manlio

Guadagnuolo in Puglia.

Dobbiamo prendere atto di questa modifica di approccio, che mi sembra più

partecipativa.

Giosi fa quasi un suo esordio qui a Bari in Fiera nel suo nuovo ruolo: noi

abbiamo il diritto ma anche il dovere di accompagnare il suo lavoro,

nell’interesse dei territori, facendo sì che le risorse disponibili siano

impiegate in modo efficace. Uno dei temi su cui solleciteremo Giosy è la

collaborazione con le Regioni. Noi vogliamo essere la prima Regione che

stipuli – come previsto dalla norma – una convenzione con la struttura di

missione nazionale proprio per far coordinare al meglio da Roma e dal

territorio gli interventi a favore delle nostre imprese. E’ una partita che

non possiamo perdere nell’interesse generale”.

Secondo la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone “le Giornate

del Mezzogiorno servono per capire cosa abbiamo fatto in questo arco di

tempo ma anche quali sono le nuovo prospettive. La Zes unica è importante,

ma purtroppo non soddisfa gli imprenditori come vorrebbero. D’altra parte

in Puglia abbiamo certamente una capacità di spesa eccezionale e vogliamo

avere anche nel quadro del PNRR e dei Fondi di Sviluppo e Coesione uan

prospettiva più ampia per le nostre imprese, per le infrastrutture e

soprattutto per i giovani. Perchè se investiamo nelle infrastrutture ma non

riusciamo a trattenerli qua, non riusciamo a soddisfare le esigenze di

futuro”.

«Bari si conferma una città attenta ai problemi del nostro Mezzogiorno e

fucina per temi così importanti», ha affermato la vicepresidente del

Parlamento Europeo, Pina Picierno. «Bisogna avere una prospettiva che provi

ad andare oltre e comprendere quanto la questione meridionale sia un

tutt’uno con un processo di integrazione europea».

Gianfranco Viesti, professore di Economia all’ateneo barese, ha insistito

sulla centralità dell’intervento del PNNR. «Il problema non è soltanto

quello di far arrivare i soldi da Roma ma lavorare con i Comuni», impegnati

in una miriade di progetti e con scarso personale tecnico. «Se ci fosse una

proroga – ha aggiunto – sarebbe ragionevole, ma non è certo che sia

concessa».

«Sì ai contenitori ma altrettanto importanti sono i contenuti degli

interventi – ha concluso la presidente della Camera di Commercio Di

Bisceglie – che significa maggiore attenzione al capitale sociale, alla

giovani generazioni, alle donne, la cui crescita occupazionale può

rappresentare veramente la leva di sviluppo del Mezzogiorno nella

dimensione europea».

Il secondo appuntamento delle “Giornate del Mezzogiorno” in Fiera del

Levante si svolgerà mercoledì 2 ottobre, a partire dalle 10,30, nella sala

2 del Centro Congressi e sarà dedicato al tema: “Hub Puglia: un nuovo ruolo

per il Mezzogiorno”.

