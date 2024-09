(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

COMUNICATO STAMPA

Dal 1° ottobre all’Università di Parma ciclo di seminari per il Mese Europeo della Cybersecurity

Nell’Aula B del Plesso di Matematica

Parma, 30 settembre 2024 – In occasione del Mese Europeo della Cybersecurity l’Università di Parma ospita una serie di seminari ad hoc. L’iniziativa è organizzata dal corso di Sicurezza informatica della laurea magistrale in Scienze informatiche in collaborazione con l’associazione WOMEN4CYBER ITALIA ETS. Durante il mese di ottobre, e proseguendo fino a inizio novembre, si terranno diversi incontri con esperte ed esperti del settore rivolti a studentesse, studenti, professioniste, professionisti e a tutte le persone interessate ad approfondire le tematiche legate alla sicurezza informatica.

Tutti gli appuntamenti si terranno nell’Aula B del Plesso di Matematica (Campus Scienze e Tecnologie).

Questo il calendario dei seminari:

* 1° ottobre

* 10.30 – 12.30: Ilaria Comelli, DPO Unipr, “Centralità della protezione dei dati e casi di studio in ambito della ricerca”.

* 13.30 – 15.30: Raffaele Cicchese e Nicolò Thei, Team Cybersecurity Unipr, “Analisi di sicurezza delle risorse IT dell’Ateneo – Il componente SIEM nel progetto di monitoraggio autorizzato”.

* 8 ottobre:

* 10.30 – 12.30: Alberto Maldino, CISO Barilla, “Il ruolo del CISO in una multinazionale”.

* 13.30 – 15.30: Giorgia Pontetti, componente del board WOMEN4CYBER ITALIA, “Il mondo aerospace e la cybersecurity”.

* 15 ottobre:

* 10.30 – 12.30: Luigi Maracino, Cyber Security Advisor, “Il SOC e le sue ultime evoluzioni”.

* 13.30 – 15.30: Costanza Matteuzzi, componente del board di WOMEN4CYBER, “Le nuove pene in materia di accesso abusivo con l’avvento della legge 90/2024”.

* 22 ottobre:

* 10.30 – 11.30: Rita Forsi, Vicepresidente WOMEN4CYBER ITALIA.

* 11.30 – 12.30: Leonardo Lanzi, responsabile CERT GARR, “Che cos’è il GARR e le funzioni del CERT”.

* 13.30 – 15.30: Massimo Ravenna, CISO Areti, “Simulazione e gestione Cyber Crisis”.

* 29 ottobre:

* 10.30 – 12.30: Isabella Corradini, componente del CTS WOMEN4CYBER, “Il fattore umano nella cybersecurity”.

* 13.30 – 15.30: Andrea Lazzari, Ariston Group, “Detect and Response on IOT/OT (SCADA)”.

* 5 novembre: programma da definire

