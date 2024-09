(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Campania, Zinzi (Lega): “Grande partecipazione a coordinamento partito, avanti per vincere regionali”

Roma, 30 set. – “Grandissima partecipazione e un forte interesse nel primo coordinamento regionale della Lega Campania che ho presieduto oggi pomeriggio insieme al mio predecessore Claudio Durigon e al segretario federale Matteo Salvini che in collegamento ci ha dato carica. Un segnale positivo che dimostra come ci sia una classe dirigente pronta ad attivarsi con ancora maggior forza su tutti i nostri territori per vincere la sfida delle elezioni regionali e rimediare ai troppi errori commessi da De Luca. I campani sono stati penalizzati su ogni fronte. La Lega ha donne e uomini all’altezza e porterà avanti le idee e le proposte che servono alla nostra regione per governare la Campania puntando alla sua crescita e al suo rilancio. Guardiamo avanti mantenendo sempre aperto il confronto con i nostri dirigenti, amministratori locali e rappresentanti. Questa è la forza del nostro partito e noi siamo determinati a vincere”.

Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.