Wolfsentnahme / Locher: „Weiterhin am Ball bleiben“

**Mit der Zustimmung zur Senkung des Schutzstatus im zuständigen Ausschuss in Brüssel wurde nun der Grundstein für eine vereinfachte Entnahme des Wolfs gelegt. Der SVP-Landtagsabgeordnete Franz Locher ist erfreut über diesen Vorstoß und mahnt die Verantwortlichen, jetzt am Ball zu bleiben.**

„Die Entscheidung am Mittwoch dieser Woche ist die Voraussetzung dafür, den Bestand auf ein verträgliches Maß zu senken. Es ist allerdings nur der erste Schritt und der Weg zur Entnahme noch lang,“ Locher zeigt sich zufrieden, dass der jahrelang ausgeübte Druck nun endlich zu einem Ergebnis geführt hat. Der Schutzstatus in der ursprünglichen Form sei laut Locher schon längst überholt, die Zahlen unterstreichen dies: 1992, dem Jahr, in dem die FFH-Richtlinie erlassen wurde, lebten lediglich 300 Wölfe in Italien, heute sind es etwa 3.300 Exemplare. „Man kann schon lange nicht mehr von einer bedrohten Tierart sprechen. Deshalb ist der nun vollzogene Kurswechsel bei der Mehrheit der Mitgliedsländer in Brüssel auch vernünftig und notwendig“, unterstreicht Locher. Nun gelte es, in Brüssel und Rom den eingeschlagenen Weg vehement weiterzuverfolgen und nach der Abänderung der Berner Konvention und der FFH-Richtlinie auch die nationalen Bestimmungen zügig anzupassen.

