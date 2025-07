(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 INFRASTRUTTURE. FALLUCCHI (FDI): AL LAVORO PER CAPITANATA

“La Capitanata è un distretto storico-geografico fondamentale per la Puglia e il sud Italia. Il fatto che sia stata citata oggi, in aula, nell’ambito della discussione del DL Infrastrutture, rappresenta la volontà del centrodestra di far tornare centrale quest’area. Dopo anni di attesa, il Governo Meloni si appresta a intervenire sul progetto di interconnessione tra la diga di Ponte Liscione (Molise) e quella di Occhito (Puglia). Una opera strategica per l’approvvigionamento idrico del nostro territorio. Un intervento che guarda al futuro e potrà dare, finalmente, risposte concrete al mondo agricolo, pilastro economico della Capitanata.

Un progetto che, sono certa, grazie all’attenzione del sottosegretario La Pietra, potrà essere realizzato in breve tempo. Ancora una volta, dimostriamo sensibilità verso le esigenze del mondo agricolo e dei territori del Sud. Perché la Capitanata, citata come esempio di soluzione strutturale di una problematica decennale, merita opere moderne e una gestione efficiente della risorsa più preziosa che abbiamo: l’acqua”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica