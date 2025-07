(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

Salario Minimo, Caparvi (Lega): per eliminare lavoro povero servono investimenti

Roma, 16 lug. – “Il fenomeno del ‘lavoro povero’ mina la base dei principi del nostro Paese e previene i cittadini italiani dall’avere una vita dignitosa. Il problema è dovuto a carenze strutturali a partire dalla precarietà fino alla mancanza di investimenti in innovazione, formazione e qualificazione. Il salario minimo non ha senso se poi il contesto strutturale non cambia.

La Lega sostiene da sempre un modello di sviluppo responsabile basato sulla giustizia sociale e che rispetta la dignità di ognuno senza ammiccare a modelli teorici che rischierebbero di compromettere la stabilità del Paese senza risolvere alla radice il problema del lavoro povero”.

Lo afferma il deputato della Lega Virginio Caparvi esprimendo voto favorevole alla mozione di maggioranza sul salario minimo.

