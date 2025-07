(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 D’ORSO (M5S): DA GOVERNO ANCORA CONFUSIONE SU FONDI DESTINATI A CENTRI ESTIVI

ROMA, 16 lug. – “Oggi la ministra Roccella al question time, parlando del sostegno alle famiglie che mandano i figli ai centri estivi, ha riconosciuto che i finanziamenti sono iniziati nel 2020, quindi con il governo Conte II. Un buon passo in avanti rispetto a quanto detto dal governo per bocca di una sottosegretaria che in replica a una mia interpellanza urgente aveva detto che il governo Conte aveva stanziato 58 milioni. No, questo era e rimane un falso: quello è lo stanziamento del governo Draghi nel 2022. Il Conte II nel 2020 con il decreto Rilancio aveva destinato 135 milioni di euro al potenziamento dei centri estivi, più 15 per la povertà educativa. Poi con il decreto 73 del 2021 sono stati aggiunti altri 135 milioni. Quest’anno con il governo Meloni la cifra stanziata si ferma a 60 milioni ed è troppo bassa. Aggiungo che Roccella non si deve permettere di scaricare sui Comuni eventuali difficoltà nella messa a terra della misura, il governo ha la grave responsabilità di aver fatto partire tardissimo la procedura per la ripartizione delle risorse: i Comuni non hanno cassa per anticipare le spese e gli enti del terzo settore restano mesi senza rimborso. Infine, è ridicolo dire che i Comuni possono eventualmente affiancare al sostegno del governo ulteriori iniziative o investimenti. Ai Comuni i fondi sono stati tagliati dal governo della ministra Roccella, quindi eviti affermazioni ipocrite”.

Così la deputata M5S Valentina D’Orso.

