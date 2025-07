(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 Sicurezza. Kelany-Montaruli (FdI): immigrazione incontrollata ostacola integrazione e favorisce illegalità

“Le dichiarazioni di oggi del capo della polizia Pisani sull’aumento della percentuale dei reati commessi dagli stranieri e sulla necessità di effettuare operazioni straordinarie di controllo nei luoghi di residenza di queste comunità e organizzare i rimpatri nei Paesi di origine, conferma che l’immigrazione incontrollata ostacola l’integrazione e contribuisce a creare sacche di marginalizzazione che diventano terreno fertile per l’illegalità. Per questo, è necessario continuare a contrastare con forza il business dell’immigrazione clandestina, con politiche serie e sostenibili come quelle che sta mettendo in campo questo governo, la cui efficacia è riconosciuta a livello internazionale”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione, ed Augusta Montaruli, vicecapogruppo alla Camera dei deputati.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati