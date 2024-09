lancio stagione Teatro A. Massari

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 TEATRO MASSARI

STAGIONE TEATRALE 2024/25

“Teatro al Massari”

stagione teatrale a cura di Teatro Europeo Plautino

direzione artistica Cristiano Roccamo

Evento gratuito di apertura stagione in occasione del Capodanno del vino

Azione teatrale itinerante nel percorso del fiume Conca / Parco Asmara

21 SETTEMBRE ore 17.30

ABITARE LA TERRA

Elaborazione drammaturgica e interpretazione Silvio Castiglioni

Installazioni Georgia Galanti

Tratto da opere di Gilles Clement, Werner Herzog, Antonio Moresco, Winfried G. Sebald, Wislawa Szymborska,

Andrea Zanzotto, Giorgio Caproni, Richard Powers.

una produzione Celesterosa

in collaborazione con Lupus in Fabula e con il contributo di Regione Emilia Romagna.

Abitare la terra è un’azione teatrale itinerante che esplora alcuni aspetti del nostro rapporto con il pianeta percorrendone a piedi un minuscolo

frammento. Nel cammino sono evocate azioni riparatrici e magiche, ingenue e prodigiose che trapassano dall’invettiva alla tragedia, dalla cronaca

all’apocalisse, imboccando vie misteriche stregonesche e popolari, dove il confine fra i vivi e i morti mostra la sua precarietà.

Un teatro in cammino per piccoli gruppi di spettatori / pellegrini disposti ad accettare la disciplina del silenzio, una pratica diffusa nelle comunità

monastiche, adottata anche da Jerzy Grotowski nel suo teatro delle sorgenti, al fine di calmare la mente e ottenere una buona disponibilità

all’ascolto: della terra, dei viventi e della luce. Un collage di testi ispirato, spirituale, misterioso e sottile per sperimentare il silenzio come dono

reciproco, in una solitudine condivisa, al fine di custodire l’esperienza in atto.

La partecipazione è gratuita.

E’ gradita la prenotazione per predisporre al meglio l’organizzazione dell’evento.

Al termine dell’evento verrà offerto un aperitivo con i prodotti del territorio gentilmente offerto dalle aziende

locali parner dell’evento.

26 OTTOBRE ore 21.00

LA COMMEDIA DEI GEMELLI

da “Menaechmi” di Tito Maccio Plauto

regia Cristiano Roccamo

in scena Noemi Apuzzo, Vittorio Camarota, Federico Lima Roque, Nicolò Parodi

costumi Sonia Marianni

scenografia Giada Morri

una produzione Teatro Europeo Plautino

Due gemelli siracusani, Menecmo e Menecmo, separati in tenera età a Taranto e mai più congiunti, si ritrovano nei quartieri intorno al porto di

Epidamno. Uno, Menecmo, è giunto ad Epidamno in cerca del fratello scomparso, e l’altro, Menecmo, rapito da bambino si è costruito una nuova

vita all’oscuro delle sue origini.

L’omonimia e l’aspetto identico dei due fratelli genera una serie di fraintendimenti, palesi al pubblico ma ignorati dai protagonisti, che si

susseguono dando vita ad un’esilarante commedia degli equivoci dove l’errore e lo scambio di persona scandiscono il ritmo vivace della storia.

La messa in scena è fedele alle originarie indicazioni del commediografo latino, padre della tradizione della commedia italiana; l’allestimento è

essenziale, gli attori sono quattro e, come da tradizione, i ruoli interpretati sono di più. Sul palco, come nella vita.

Teatro Europeo Plautino mette in scena lo spirito plautino per trasmettere ogni giorno la bellezza intramontabile dei classici, le nostre radici

umane. Questo spettacolo è proposto anche ai ragazzi delle scuole superiori e viene inserito nel programma didattico come attività trasversale.

Note di Regia

Questo testo di Plauto è ritenuto essere fra i più antichi ed esemplari modelli della commedia degli equivoci, in cui i personaggi sono di regola immischiati

in un susseguirsi di malintesi perfetti. Anche in questo allestimento, si è lavorato insieme agli attori per costruire uno spettacolo che non fosse solo di

parola, quella parola che comunque rimane il pilastro del genio plautino e della nostra commedia dei gemelli. Così come è lecito pensare che nell’antichità

le rappresentazione plautine non fossero semplicemente dialoghi (i cantica ne sono un esempio) è stato lecito costruire lo spettacolo usando il canto, la

fisicità degli attori, le maschere latine e della Commedia dell’Arte. Lo spettacolo ci fa comprendere come Plauto sia ancora oggi di estrema attualità, nelle

parole, nei temi, nei personaggi, ed in tutto ciò che lo spettatore “vive” nel leggere e nell’assistere alle opere plautine.

Cristiano Roccamo

9 NOVEMBRE ore 21.00

LA GUERRA DEL SOLDATO PACE – RECITAL

di Michael Morpurgo

adattamento inglese Simon Reade

traduzione e drammaturgiaPaola Fresa

con Daniele Marmi

regia Emiliano Bronzino

scene Francesco Fassone

disegno luci Paolo Casati

costumi Rosanna Monti

assistente alla regia Ornella Matranga

tecnico audio luci Davide Caleri

una produzione La Filostoccola

Tommo e Charlie si trovano giovanissimi in trincea, in Francia, a combattere una guerra insensata contro un nemico senza volto. I due fratelli sono

legatissimi, si prendono cura l’uno dell’altro, specialmente Charlie che cerca in ogni modo di aiutare e proteggere Tommo. Ed è proprio per amore

del fratello, per non abbandonarlo mentre è ferito, che Charlie disobbedisce all’ordine del sergente di uscire ad attaccare il nemico e viene così

condannato al plotone di esecuzione per diserzione. La condanna di Charlie vuole essere la testimonianza della morte ingiusta di più di 290

soldati dell’esercito britannico che furono condannati per diserzione o codardia senza tutela legale. È la storia anche di chi non è mai uscito da

quell’inferno, è la denuncia di ogni guerra, battaglia, combattimento, ma è anche un piccolo risarcimento letterario dove si elogia il coraggio di

aver paura.

Note di regia

Il potere evocativo e concreto del teatro è messo a disposizione delle parole e della trama di Morpurgo che riesce con profondità ad affrontare una

tematica complessa come la guerra e a risignificare la nostra idea di “coraggio”. La violenza estrema della situazione vissuta, si scontra con la delicatezza

dei sentimenti e dell’amore fraterno del protagonista. Lo scandire del tempo e il flusso di pensieri si intrecciano in un viaggio quasi onirico, in cui il teatro è

lo strumento preferenziale dell’analisi e del racconto restituendoci la possibilità di seguire i pensieri, le emozioni, le immagini e i ricordi del protagonista

per vederli concretizzarsi non solo nelle parole dell’autore, ma anche nelle azioni e nelle emozioni. La costruzione delle immagini di Morpurgo si

concretizza così in uno spazio scarno, evocativo e sinteticamente rappresentativo, abitato dalla presenza fisica dell’attore che ci accompagna nel viaggio

interiore del protagonista Tommo. Seguendo il suo percorso arriviamo a comprendere la scelta di Charlie, e lo accompagniamo nella ricostruzione di un

rapporto di amore che supera l’orrore e la mancanza di senso delle trincee della Prima Guerra Mondiale. La principale lezione che apprendiamo con

Tommo è che l’amore riesce a restituire una proiezione di vita anche a una esperienza traumatica come la guerra.

In occasione della giornata per la non violenza ed il rispetto della donna

23 NOVEMBRE ore 21.00

TUTTO TRANNE GRAMSCI

Liberamente ispirato a “Le donne di casa Gramsci” di Mimma Paulesu Quercioli.

regia Susanna Mameli

con Marta Proietti Orzella, Renata Manca

video Emanuela Cau

una produzione Anfiteatro Sud

In scena c’è Teresina, la più piccola delle sorelle Gramsci, forse la preferita, quella con cui Antonio ha condiviso molti momenti della sua infanzia. È

lei che, donna fatta, ci restituisce questa parte della storia. Quella di lei bambina e delle sue sorelle e fratelli che ancora non sanno e non

avvertono lo strano destino che incombe sulla Famiglia.

È un omaggio alla figura della Madre di Antonio Gramsci – una sorta di “madre Courage” a tutti gli effetti – che di fronte alle più grandi avversità – si

rimbocca le maniche e lavora, lavora, lavora …. s’impegna caparbiamente, fino in fondo. È anche la voglia di raccontare un Antonio meno

conosciuto. L’occasione d’interrogarsi su quanto la vita di un uomo sia strettamente intessuta alla vita degli altri tanto da esserne il riflesso,

l’estensione, il proseguimento nei gesti, negli ideali, nelle aspettative. Questa vita impastata di relazioni, privazioni, disavventure, e struggimenti

onirici fanno delle sorelle di Antonio e di sua madre dei varchi verso il mondo, delle strade da percorrere per rompere l’isolamento del carcere e

mantenere il legame verso la sua terra.

Teresina, ci regala un Antonio bambino che fragile e determinato coglie le sfide del destino senza esitazioni. E le donne di casa, lo sostengono e lo

amano fino al termine dei suoi giorni.

Note di regia

Volevo semplicemente consegnare la figura di Antonio Gramsci a coloro che non lo conoscono affatto; sapevo che per alcuni Gramsci, era solo il nome di

una via o una piazza, quindi con questo lavoro desideravo che conoscessero le sue origini e rimanessero incuriositi e avessero voglia di approfondire e

sapere qualcosa di più su quest’Uomo straordinario, ancora oggi così moderno e attuale da non potersi lasciare incarcerato nei libri che molti non

leggono più. Parlando con i ragazzi e ragazze più giovani, dico loro che Antonio Gramsci è il nostro Nelson Mandela, e che la forza che viene emanata da

queste rare e luminose personalità non smette di splendere e continuare a dare a tutti noi grandi insegnamenti.

Susanna Mameli

7 DICEMBRE ore 21.00

IL CONDOR

di Gianni Clementi

regia Massimo Venturiello

musiche Stefano Delvecchio

disegno luci Marco Laudando

costumi Mara Masiero

una produzione Officina Teatrale

“Il Condor” è un testo sul ciclismo, vissuto dal gregario. Il gregario, in gergo sportivo, è quello addetto all’aiuto del Capitano. Deve soccorrerlo nei

momenti di crisi, tirargli la volata. In poche parole deve immolarsi per la gloria di un altro. E’ pagato per questo. Ma chi, in vita sua, non ha mai

pensato di vincere almeno una volta? Chi non ha mai sognato di arrivare sul traguardo per primo? Non è raro che sconosciuti gregari per anni si

trasformino improvvisamente in campioni. Quasi sempre sono aiuti chimici che gli consentono di superare il fatidico limite della mediocrità e la

cronaca sportiva, e

non solo, di questi anni ce lo ricorda giornalmente. E quando “il fine giustifica i mezzi”, spesso le ipotesi di gloria si trasformano in tragedia. Oltre

che nel ciclismo, questo avviene anche nella vita e, forse, mai come oggi giorno, in una società come la nostra, competitiva e senza scrupoli, dove

solo i vincenti, a qualsiasi costo, sembra abbiano diritto di cittadinanza. E’ un mondo questo che non prevede concettualmente i deboli, anche se

ovviamente non ne può fare a meno. “Il Condor” forse solo come pretesto ciclistico per parlare d’altro, ma anche per ricordare odori dimenticati

d’infanzia, profumi d’arance spagnole, visioni ad alta quota di una povertà sconosciuta alle nostre rassicuranti latitudini. Resta il sogno del

gregario: un desiderio talmente umano da non poter non sollecitare in chi lo ascolta, in uno sfogo ironicamente tragico, un istinto di solidarietà.

21 DICEMBRE ore 21.00

GUIDA PRATICA PER COPPIE ALLA DERIVA

di Michele Riml

traduzione Monica Capuani

con Massimiliano Vado e Danila Stalteri

regia Nicola Pistoia

una produzione StArt Lab

È la storia di Alice ed Enrico, coppia matura con figli che vive una crisi all’interno della propria relazione il cui campanello d’allarme principale è la

totale assenza di sesso nel loro rapporto. Decidono dunque di passare una notte in un hotel, aiutandosi (sperano!) con un manuale per coppie in

crisi che promette di risolvere i problemi di intimità e che invece si rivela solo un goffo espediente che rivelerà problematiche ben più profonde.

Decidendo di comune accordo di abbandonare le direttive del manuale e di rischiare andando letteralmente “alla deriva” parlandosi finalmente

con sincerità, Alice ed Enrico si riscopriranno più innamorati che mai e – perché no? – anche pronti a scrivere un nuovo capitolo della propria vita

di sentimentale e – perché no? – anche sessuale.

11 GENNAIO ore 21.00

VUOTI A PERDERE – Confidenze alla bottiglia

di e con Andrea Lupo

musica dal vivo Guido Sodo

canzoni e musiche originali Guido Sodo e Andrea Lupo

aiuto regia Emanuele Maria Basso

luci e scene Marco De Rossi

una produzione Teatro delle Temperie

con il sostegno della Regione Emilia-Romagna

Cosa succederebbe se in un strano deposito, situato in qualche dimensione sconosciuta, si raccogliessero tutte le bottiglie svuotate dai perdenti,

dagli sconfitti, dalle anime smarrite, dai fragili, dagli outsider, nel corso della loro vita? Bottiglie che, mentre venivano prosciugate dal loro

contenuto alcolico, si sono riempite dei pensieri, dei ricordi, delle memorie di chi ci si è aggrappato, lasciandoci dentro – insieme al proprio fiato un pezzetto di sé. Due strani personaggi si aggirano in questa distesa di bottiglie vuote e ne trasformano il contenuto, uno in musica, l’altro in

parole, facendo uscire le storie e le vite che ci sono rimaste incastrate dentro.

Note di drammaturgia e regia

Questo spettacolo è un modo per parlare ancora una volta di umanità, un tema che da sempre caratterizza la nostra poetica. Lo facciamo utilizzando

quei momenti che spesso ci danno chiavi importanti per capirla nella sua interezza, e cioè quelli di debolezza, fragilità, sconfitta, che prima o poi capitano

a tutti nella vita. Mettendoci nei panni di chi ha vissuto queste storie – alcune divertenti, altre commoventi, altre più acide e arrabbiate – è possibile

ritrovare pezzi e momenti anche di noi stessi, consolarci, riflettere, esorcizzare la bellezza e la fragilità della nostra condizione condivisa: l’umanità. Questo

è quello che fanno anche i due personaggi che vagano sulla scena, che potrebbe anche essere letta come il fondo di un oceano simbolico in cui si sono

inabissati tanti messaggi in bottiglia, come se il respiro si fosse materializzato in carta. I due protagonisti vivono le storie che liberano, ne vengono

posseduti, accumulano esperienze di umanità.

Andrea Lupo

In occasione della giornata della memoria

25 GENNAIO ore 21.00

CELESTE

di Fabio Pisano

Personaggi e interpreti Francesca Borriero, Roberto Ingenito, Claudio Boschi

Regia Fabio Pisano

Costumi Rosario Martone

Disegno Luci Paco Summonte

Suggestioni sonore live Francesco Santagata