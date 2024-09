(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 SCUOLA: MARROCCO (FI), “PIENA CONDIVISIONE RIFORMA VALDITARA, TORNA LA SCUOLA DEL MERITO E DEL RISPETTO“

“”Il voto finale sul DDL Scuola è un’altra tappa del percorso che prevede di ritornare alla scuola del merito, del rispetto, dei valori e della convivenza serena tra docenti ed alunni. La normativa prevede una nuova disciplina relativa al voto in condotta e al sistema di valutazione degli alunni nella scuola primaria. Troppo spesso abbiamo assistito negli ultimi tempi a fatti di cronaca carichi di tensione, con aggressioni al personale docente e totale violazione delle regole. Con questo DDL viene ripristinato il rispetto della disciplina scolastica e il ruolo della scuola come luogo di formazione di qualità, luogo di valori e cultura e di convivenza sociale rispettosa e costruttiva. Un plauso al Ministro Valditara al quale Forza Italia non ha mai fatto mancare il sostegno ed il contributo necessari per una scuola ed un futuro migliori”. Così in una nota l’On. Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia.

