L’AIA (PAESI BASSI) 23 – 25 SETTEMBRE 2024 – CONFERENZA DEI CAPI DELLE POLIZIE EUROPEE

EPCC – European Police Chiefs Convention

CONFERENZA DEI CAPI DELLE POLIZIE EUROPEE

Si è svolta a L’Aia l’annuale conferenza dei capi delle polizie europee.

Sotto l’egida EUROPOL si sono riuniti i vertici delle law enforcement degli Stati membri dell’Unione Europea per consolidare le relazioni e la cooperazione di polizia, attraverso un confronto sulle attuali minacce criminali e sulle opportunità e modalità di contrasto.

La delegazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, guidata dal Prefetto Raffaele GRASSI, Vice Capo della Polizia e Direttore Centrale della Polizia Criminale, e supportata dal Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Pietro CARROZZA, dal Colonnello della Guardia di Finanza Fabio ANTONACCHIO dei rispettivi Comandi Generali e dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Cristiano LEGGERI Direttore della III Divisione-Cybercrime del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, ha tenuto diversi incontri bilaterali con gli omologhi intervenuti, nel corso dei quali è stato evidenziato come la condivisione delle informazioni sia la condizione irrinunciabile per le azioni di prevenzione e contrasto alle principali emergenze criminali.

Di fatto, ha sottolineato il Vice Capo della Polizia Prefetto GRASSI: “ Le nuove frontiere dello scenario criminale transnazionale, cui si affacciano le nuove droghe, il traffico di migranti, l’infiltrazione nel tessuto economico-sociale di capitali di provenienza illecita, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale a scopi illegali, il dark web devono essere affrontati da tutti i Paesi attraverso criteri di interoperabilità e interconnessione, ed il ruolo di Europol, quale centro di condivisione delle informazioni, diviene punto focale della lotta al crimine a livello globale. In questo senso è stato illustrato il sistema Italia che attraverso la SOI –Sala Operativa Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, connessa con oltre 190 stati, l’utilizzo di task force congiunte e la rete di Esperti dislocati nei 5 continenti, in stretta collaborazione anche con le altre Agenzie di intelligence, permette di attuare con efficacia ed efficienza i piani operativi contro queste nuove forme di criminalità”.

