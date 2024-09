CONTIENE FOTO# ROMA – CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI PER AUMENTARE LA PERCEZIONE DI SICUREZZA NEI CITTADINI

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI PER AUMENTARE LA PERCEZIONE DI

SICUREZZA NEI CITTADINI

Da questo pomeriggio, sono in corso degli straordinari servizi di controllo

del territorio a Roma, nelle zone di Corviale e Bastogi, ad opera dei

Carabinieri del Comando Provinciale di Roma con l’ausilio delle Squadre di

Intervento Operativo del Reggimento Lazio, di un elicottero, di unità

cinofile e dei reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri quali Nas e

Nucleo Ispettorato del Lavoro. Lo scopo è prevenire e contrastare i fenomeni

di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera

significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini.

L’attività, condivisa con le altre forze di polizia e sotto l’egida della

Prefettura di Roma vede l’impiego di circa 120 Carabinieri con dispiegamento

di pattuglie e numerosi posti di controllo.

Per il momento, a Corviale, i militari hanno già fermato un uomo con 6 dosi

di cocaina mentre a Bastogi sono state sequestrate alcune piante di

marijuana e circa 100 g di hashish.

I servizi di controllo dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi

giorni, con costante regolarità e in diverse aree della Capitale, con

particolare attenzione a quelle di maggiore aggregazione sociale, tra cui

stazioni ferroviarie, centri storici, parchi pubblici e zone della movida.

250924

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma