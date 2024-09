Camera dei Deputati: Agenda di domani giovedì 26 settembre

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

AGENDA DI DOMANI, GIOVEDì 26 SETTEMBRE

AULA

📌9.30 votazioni CDA Rai

A seguire voti fino alle 14:

👉Ddl Lavoro

COMMISSIONI

📌8.20_Audizione (videoconferenza)_Stefano Mugnai, già Presidente Commissione d’inchiesta della Regione Toscana sull’affidamento dei minori

📌8.30_Enti gestori_audizione ambito Indagine conoscitiva gestione patrimonio enti previdenziali e fondi pensione_presidente e altri rappresentanti Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG)

📌8.45_Esteri/Comitato diritti umani_Audizione rappresentanti di Medici Senza Frontiere

📌13.30_Politiche UE_audizione ambito indagine conoscitiva su attuazione politiche Ue e utilizzo fondi strutturali_Vittorio Alvino, presidente della fondazione Openpolis

📌13.45_riunite Ambiente e Attività produttive_Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (referente)

📌13.45_Orlandi/Gregori_Audizione Claudio Gerino, già redattore cronaca nazionale de La Repubblica; (ore 14.15) Regina Martusciello, allieva della scuola di musica “Tommaso Ludovico da Victoria”, frequentata da Emanuela Orlandi

📌14.10_riunite Giustizia e Finanze_Dl infrazioni (referente)

📌14.15_Affari costituzionali_Audizioni ambito separazione carriere magistratura: Giuseppe Benedetto, presidente fondazione Luigi Einaudi, Beniamino Migliucci, presidente comitato promotore per la separazione delle carriere dei magistrati, Gian Domenico Caiazza, avvocato esperto in diritto penale

📌14.15_Esteri/Comitato Indo-Pacifico_Audizione Vice Ambasciatore del Regno Unito, David Burton

📌Termine votazioni mattino dell’ Assemblea_Affari sociali_Body shaming (referente)

EVENTI

📌9 Sala della Regina, convegno “Taranto ieri, oggi e domani. Viaggio nella città pioniera del Mezzogiorno. Laboratorio di resilienza e serbatoio di opportunità”. Partecipa Annarita Patriarca, Segretaria di Presidenza. Diretta web

📌11 Sala Matteotti. Presentazione del libro: “Qui nel vento e nei silenzi. Quel giorno di luglio in Sardegna”, di Rino Solinas. On. Giagoni

📌15 Aula dei gruppi parlamentari. Convegno: “Dopo il G7: l’internazionalizzazione per le startup italiane” (Gruppo Misto)

📌17 Sala Cenacolo. Presentazione del libro: “Casa Papanice”, di Edmondo Papanice. On. Ciocchetti

CONFERENZE STAMPA

📌10 Verso una genitorialità condivisa: esperienza dai congedi di paternità aziendali. Lia Quartapelle

📌11.30 Tumore al polmone la via maestra è la diagnosi precoce. Simona Loizzo

📌13 Presentazione libro “La materia non esiste”. Federico Mollicone

📌14.30 Obiettivo salute del cuore: la prevenzione al centro della cura del paziente. Gian Antonio Girelli

📌16 CPR Ponte Galeria e suicidio Ousmane Sylla. Eleonora Evi

📌19 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Lorenzo Cesa