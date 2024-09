[Comune Palermo] Dichiarazione consiglieri DC – Rigenerazione urbana di Piazza Bandi a Brancaccio

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Si inoltra la dichiarazione dei consiglieri comunali Bonanno e Raja e del

consigliere della seconda circoscrizione Gandolfo sulla rigenerazione

urbana di Piazza Bandi

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“Grazie all’approvazione della variazione di bilancio in Consiglio

Comunale, che prevede anche lo stanziamento di un fondo per la

progettazione di un milione e duecentomila euro, finalmente si potranno

avviare le attività di propedeutiche alla realizzazione di numerose opere

pubbliche utili alla città, un risultato importante del quale siamo

soddisfatti” lo dichiarano il capogruppo della DC al Comune di Palermo

Domenico Bonanno e la consigliera e collega di gruppo Viviana Raja.

“Esprimiamo apprezzamento per questo appostamento di risorse grazie alle

quali potremo finalmente tornare a immaginare e realizzare piccole e grandi

opere e siamo orgogliosi che tra queste figuri l’intervento di

rigenerazione urbana di Piazza Bandi a Brancaccio. Un intervento importante

in un quartiere bisognoso di attenzioni, che mira a riqualificare un’area

oggi inutilizzata e spesso trasformata in discarica abusiva restituendola

ai cittadini e trasformandola in una zona di ritrovo, di relax e di

divertimento in sicurezza per i bambini oltre che uno spazio riqualificato,

abbellito e con servizi. Da mesi lavoriamo in sinergia con il consigliere

della seconda circoscrizione Alessandro Gandolfo per tutelare questo spazio

e restituirlo alla collettività sottraendolo all’abbandono illecito di

rifiuti. Seguiremo passo dopo passo il prosieguo delle attività” concludono

Bonanno e Raja “e ci impegniamo sin da ora a lavorare per il reperimento

delle risorse utili alla realizzazione in tempi rapidi di questo importante

e atteso intervento.”

Sulla vicenda interviene anche il Consigliere della DC della 2a

circoscrizione Alessandro Gandolfo: “Lo stanziamento delle risorse utili

alla progettazione della rigenerazione urbana di Piazza Bandi rappresenta

una prima ed importante risposta ad un quartiere troppo spesso dimenticato

come Brancaccio che però questa amministrazione sta dimostrando di voler

valorizzare. Mi sono speso tanto per tenere accesi i riflettori su uno

spazio dalle grandi potenzialità ma abbandonato e questo primo passo mi

emoziona e mi lascia ben sperare. Un ringraziamento sincero ai consiglieri

comunali della DC Domenico Bonanno e Viviana Raja per aver sostenuto la

proposta e per l’impegno costante che ha portato a questo primo grande

risultato.”