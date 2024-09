(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Shuttlemare, il servizio continua a crescere: nella stagione 2024 superata quota 50mila passeggeri

Oltre 50mila passeggeri e più di 25 mila viaggi: continua a crescere il servizio di trasporto a chiamata gratuito Shuttlemare, effettuato da Start Romagna per conto del Comune di Rimini che il 15 settembre scorso ha concluso la sua terza stagione di attivazione.

Anche quest’anno i dati sono in crescita, superando per la prima volta il tetto dei 50mila passeggeri confermando come Shuttlemare sia un servizio ormai consolidato e gradito dagli utenti. Oltre 25mila (25.056) i viaggi effettuati dalle navette nell’intero periodo di attivazione, quest’anno scattato il 25 aprile con corse tutti i fine settimana e festivi per poi diventare giornaliero dall’8 giugno fino allo scorso 15 settembre, sempre con orario dalle 9 alle 21. In media, si tratta di 218 corse giornaliere in 115 giorni di attivazione.

Start Romagna, così come lo scorso anno, sottoporrà un questionario di gradimento agli utenti che hanno scaricato l’App My Start Romagna per la prenotazione del servizio, in modo da capire punti di forza e aspetti da migliorare. Tra gli aspetti che spingono ad utilizzare Shuttlemare ci sono l’accessibilità per utenti con disabilità motorie e che utilizzano la carrozzina e la semplicità di prenotazione.

“Al quarto anno dalla sua introduzione Shuttlemare si consolida come valido servizio per raggiungere il mare senza auto, utilizzato sia dagli ospiti che dai cittadini, con oltre cinquemila utenti in quattro mesi – commenta l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – Si tratta di un’alternativa sostenibile, comoda e gratuita che non solo ci permette di garantire un collegamento veloce con la marina, ma risponde anche alle esigenze di mobilità anche degli utenti con disabilità, garantendo così una piena accessibilità”.

