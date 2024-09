La Commissione europea concede all’Ucraina un nuovo prestito del valore di 35 miliardi di euro

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Oggi, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato a Kiev un nuovo prestito di 35 miliardi di euro (circa 39 miliardi di dollari) destinato all’Ucraina. Il prestito rappresenta un ulteriore impegno dell’Unione Europea a sostenere il Paese nel contesto della guerra con la Russia e della necessità di ripresa economica e ricostruzione infrastrutturale.

In un messaggio pubblicato sul sito di social network X (ex Twitter), von der Leyen ha spiegato l’importanza del nuovo pacchetto finanziario: “I continui attacchi russi significano che l’Ucraina ha bisogno di continuo sostegno da parte dell’Unione Europea”. Ha poi aggiunto: “Questo è un altro importante contributo dell’Unione Europea alla ripresa dell’Ucraina”, sottolineando l’impegno dell’UE nel supportare il Paese colpito dalla guerra.

L’annuncio è stato fatto durante la sua visita a Kiev, dove la presidente della Commissione Europea ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Von der Leyen ha portato con sé promesse di sostegno sostenibile da parte dell’Unione Europea, ribadendo il continuo impegno politico e finanziario nei confronti dell’Ucraina.

Von der Leyen è arrivata a Kiev oggi per la sua ottava visita in Ucraina dall’inizio del conflitto con la Russia. Durante la sua visita, ha evidenziato l’importanza di questo sostegno, specialmente con l’avvicinarsi dell’inverno, periodo in cui la Russia continua a prendere di mira le infrastrutture energetiche ucraine. “La mia ottava visita a Kiev arriva mentre la stagione del riscaldamento si avvicina e la Russia sta ancora prendendo di mira le infrastrutture energetiche”, ha scritto in un altro post su X, accompagnato da una foto di lei stessa alla stazione ferroviaria di Kiev.

La visita e l’annuncio del nuovo prestito arrivano in un momento critico per l’Ucraina, che continua a subire gli effetti devastanti dell’invasione russa. Gli attacchi alle infrastrutture, in particolare quelle energetiche, hanno gravemente danneggiato la capacità del Paese di prepararsi per l’inverno, rendendo l’assistenza internazionale essenziale.

Il prestito di 35 miliardi di euro sarà un elemento chiave per la ricostruzione delle infrastrutture energetiche e per sostenere la popolazione ucraina durante la stagione invernale. Il finanziamento europeo non solo contribuirà a stabilizzare l’economia ucraina, ma permetterà anche la riparazione di infrastrutture essenziali, necessarie per garantire l’accesso a servizi di base come energia e acqua potabile.

La Commissione Europea, sotto la leadership di von der Leyen, ha già fornito significativi aiuti finanziari e umanitari all’Ucraina dall’inizio del conflitto. Questo nuovo prestito si inserisce in una più ampia strategia europea che mira a sostenere l’Ucraina nel lungo termine, fino alla fine del conflitto e oltre, con l’obiettivo di una completa ripresa economica e infrastrutturale.

L’annuncio di questo prestito dimostra ancora una volta la solidarietà dell’Unione Europea nei confronti dell’Ucraina. La visita di von der Leyen a Kiev e la promessa di ulteriore sostegno rappresentano un segnale forte della volontà dell’UE di rimanere al fianco dell’Ucraina in questo difficile momento storico. Mentre il Paese affronta le conseguenze della guerra, l’Europa si impegna a garantire che l’Ucraina possa ricostruirsi e prepararsi per il futuro.

In conclusione, il prestito di 35 miliardi di euro è un segno tangibile dell’impegno dell’Unione Europea nel supportare l’Ucraina nella sua lotta per la libertà e nella ripresa dopo il conflitto. Con l’inverno alle porte e il continuo assalto alle infrastrutture critiche, questo contributo sarà cruciale per garantire la resilienza del Paese nei prossimi mesi.