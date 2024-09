CS Proroga bar Torre

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Prorogato al 30 settembre il Bando per la locazione del Bar di Torre

Pordenone, 20/09/2024

È stato prorogata la scadenza del Bando per la locazione del Bar di Torre, immobile di proprietà del Comune di Pordenone, attualmente sfitto. La documentazione necessaria dovrà prevenire entro le ore 12:00 di lunedì 30 settembre 2024, in modo da garantire a chiunque voglia proporsi per la gestione di un locale strategico per il quartiere, altre due settimane di tempo.

Il Bando indetto in precedenza aveva dato esito negativo poiché non erano stati raggiunti i punteggi minimi richiesti dai criteri di selezione. I criteri che andranno soddisfatti riguardano la professionalità del nuovo gestore, la sua esperienza in attività di somministrazione di alimenti e bevande come titolare o dipendente, la qualità e la varietà nell’offerta di prodotti – soprattutto a Km zero – e dei menù serviti, l’organizzazione nella preparazione di cibi e bevande, la disponibilità di apertura del bar anche di domenica o nei giorni festivi, eventuali suggerimenti migliorativi o l’organizzazione di eventi e proposte di arredo per il dehor esterno.

Il bar si affaccia su piazza Lozer, sulla quale sono presenti diverse attività commerciali e negozi e che, grazie al mercato rionale a Km zero, risulta punto di riferimento per il quartiere e per l’intera città di Pordenone.

La locazione avrà durata di 6 anni, eventualmente rinnovabili due volte, per un totale di 18 anni. Per questo bar l’Amministrazione punta dunque su proposte innovative e di qualità.

La presentazione delle domande verrà espletata esclusivamente in modalità telematica sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia.

