COMUNICATO STAMPA – Pace: i colori dell’incontro. Iniziative promosse dal Comune e associazioni per costruire insieme la Pace.

20 anni di Caritas Children

SABATO

OTTOBRE

Ore 15.00

Mostra immersiva

“Ti racconto una storia”

Sede di Caritas Children

Piazza Duomo 5, Parma

La mostra rimarrà aperta, dal 5 al 18

ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, tutti i

giorni, sabati e domeniche compresi.

(INGRESSO LIBERO)

Ore 20.00

Cena solidale a favore

di Caritas Children

all’interno dell’evento

“Quartieri in festa”

Oltre Lab

P.le Bertozzi 41, Parma.

(SU PRENOTAZIONE)

DOMENICA

OTTOBRE

Dalle 14.30

Percorso itinerante tra

racconti, canti e balli dal

mondo e concerto del

coro “È più bello insieme”

Oltre Lab

P.le Bertozzi 41

P.le Chiesa Santissima Annunziata

P.le Corridoni

(INGRESSO LIBERO)

Cinema Astra

P.le Volta 3, Parma.

(INGRESSO LIBERO)

MERCOLEDI

MARTEDI

OTTOBRE

OTTOBRE

Ore 18.00

Ore 21.00

Aperitivo solidale a favore Proiezione del

documentario “Around

di Caritas Children

Club House “FIFTEEN” Circolo Rugby Children – nelle periferie

Via Lago Verde, n. 6/A, Parma.

del Brasile” di Lorenzo

(SU PRENOTAZIONE)

Bresolin.

SABATO

OTTOBRE

Ore 16.30

Conferenza: “20 anni

di Caritas Children.

Radici e prospettive in

un contesto globale che

cambia”

Palazzo del Governatore

Piazza Garibaldi 19L, Parma.

(INGRESSO LIBERO)

Ore 19.00

Inaugurazione Mostra

fotografica “Volti del

Mondo”

Oltre Lab

P.le Bertozzi, 41, Parma.

La mostra rimarrà aperta

negli orari di apertura

del caffè, dal 19 ottobre

al 15 novembre.

(INGRESSO LIBERO)

Scopri il programma completo su

http://www.caritaschildren.it