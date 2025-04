Mostri Sacri Festival: venerdì 11 aprile alle ore 18 quarto appuntamento

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Il quarto appuntamento di Mostri Sacri Festival sarà all’insegna della letteratura. Venerdì 11 aprile, ore 18, a ingresso libero, presso la libreria Mondadori Bookstore di via Grande, Livorno, verrà presentato il libro “Storia Culturale della Canzone Italiana” (il Saggiatore 2019, Feltrinelli 2021) del musicologo, musicista e giornalista musicale Jacopo Tomatis. Piemontese di nascita, Tomatis insegna Popular Music all’Università di Torino e collabora con l’Università di Bologna nel master in “Produzione e Promozione della Musica”. Ha curato diverse monografie su grandi autori come “Lucio Dalla. E ricomincia il canto: interviste” (il Saggiatore 2021) e “Mina. La voce del silenzio. Presenza e assenza di un’icona pop” (il Saggiatore 2024). Il suo ultimo libro è “Bella ciao. Una canzone, uno spettacolo, un disco” (il Saggiatore 2024). Collabora come redattore con il Giornale della Musica e scrive per la Domenica del Sole 24 ore. Come musicista, è parte del collettivo Lastanzadigreta, con il quale nel 2017 ha vinto una Targa Tenco per la migliore opera prima.

L’incontro sarà moderato da Alessandra Falca (Mondadori) e Andrea Musio (Mangiadischi APS) che dialogheranno insieme all’autore sui suoi recenti lavori, con fuoco sul libro “Storia Culturale della Canzone Italiana”, da Gaber alla trap, e molto altro. A fare da cornice all’incontro, l’esposizione dei quattro vincitori e delle vincitrici della Mostra delle Mostre organizzata da Mangiadischi APS e curata da Francesca Lombardi.

Alessandra Falca è cantautrice e libraia. Lavora presso la libreria Mondadori, dove organizza anche eventi culturali e musicali. Ha lavorato a vari progetti cantautorali di teatro di strada e di teatro canzone. Attualmente porta avanti il gruppo Volontré, insieme a Emiliano Dominici e Marina P. realizzando canzoni brevi e minimali con un tocco ironico e malinconico.

Andrea Musio è musicista, etnomusicologo e membro dell’associazione Mangiadischi APS. Formato in oboe, lavora come polistrumentista in ambito orchestrale e in progetti di world music in Italia (Luarte Project) e all’estero (LIBÊ, Orquestra Todos). In parallelo, porta avanti il suo lavoro cantautorale SARÅU scrivendo in varie lingue e attingendo dal canzoniere del mondo.

