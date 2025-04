(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 *PMI, Italia guida confronto europeo a tavolo PSE, approvato documento PD*

Sono cinque le priorità per il rilancio delle Piccole e Medie Imprese,

contenute in un documento italiano presentato e approvato a Bruxelles

durante il confronto tra i rappresentanti delle imprese e i partiti

aderenti al Partito del Socialismo Europeo (PSE), con al centro le sfide e

le prospettive di crescita delle imprese in Europa: definizione di una

strategia commerciale europea per proteggere le imprese dagli effetti dei

dazi e dall’instabilità dei mercati esterni; istituzione di una Banca

europea con garanzie pubbliche; riforma fiscale per ridurre il costo del

lavoro e incentivare innovazione; semplificazione burocratica; e un Fondo

europeo per l’innovazione green e digitale.

I lavori sono stati aperti dalla responsabile nazionale del PD per le PMI,

Antonella Vincenti, che ha presentato il documento italiano, frutto del

dialogo con le associazioni di categoria. Il testo ha rappresentato la base

di discussione da cui è partito il confronto tra i Paesi membri, trovando

poi ampia condivisione e approvazione unanime. “L’approvazione del

documento italiano -ha commentato Vincenti- è un riconoscimento importante

del lavoro svolto. Il PD ha portato una proposta concreta e ambiziosa per

il futuro delle PMI. Continueremo con determinazione questo percorso,

portando le istanze emerse all’attenzione delle istituzioni europee”.

Roma, 9 aprile 2025

