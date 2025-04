(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

RIANO – CARABINIERI ARRESTANO 45ENNE TROVATO CON OLTRE 1 KG DI COCAINA.

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, al termine di complessa attività

di indagine nella zona nord della Capitale, hanno arrestato un 45enne

italiano, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di spaccio e

detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, nonché reati di falso

in genere per possesso di una patente ed una carta di identità risultate

false a seguito di specifici accertamenti.

I militari, dopo numerosi appostamenti effettuati tra le vie del paese, sono

riusciti a ricostruire le complesse dinamiche dello “spaccio” nel borgo

cittadino di Riano, fino ad assistere materialmente alla cessione di alcune

dosi da parte dell’indagato ad una ragazza.

Fermato il 45enne, i Carabinieri hanno dapprima perquisito l’autovettura a

lui in uso, rinvenendo ulteriori dosi già confezionate, e successivamente la

sua abitazione, sempre a Riano, dove hanno rinvenuto oltre 1 kg di cocaina,

materiale atto al confezionamento, denaro contante ritenuto provento

dell’attività illecita e i documenti d’identità falsi.

A seguito dell’udienza di convalida, l’arrestato è stato tradotto presso la

casa circondariale di Roma Rebibbia così come disposto dall’Autorità

Giudiziaria di Tivoli.

Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi

presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento,

fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile,

e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

090425

