(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Dazi, Peluffo (Pd): frasi Trump allucinanti, Meloni indichi nostra strategia

“Le dichiarazioni di Trump sono allucinanti. Secondo il presidente americano, i paesi colpiti dai dazi lo stanno inseguendo per “baciargli il culo”. Quali paesi? Quelli europei? A questo punto è urgente che il governo italiano prenda una posizione e dichiari cosa intende fare. Al momento da parte della presidente Meloni non c’è una strategia commerciale e soprattutto non c’è una netta presa di posizione. La presidente MELONI non dice da che parte sta e soprattutto c’è grande confusione all’interno del governo. Le nostre aziende, le nostre imprese, a chi devono dare seguito, a quale linea quella di Tajani, quella di Salvini o quella della presidente Meloni? L’Italia e l’Europa devono agire unite per contrastare il disastro Trump ”. Lo dichiara Vinicio Peluffo, capogruppo Pd in commissione Attività produttive di Montecitorio.

Roma, 9 aprile 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it