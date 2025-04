(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Ronzulli (FI): Di fronte a insulti di Feltri, doveva alzarsi e andarsene

“Matteo Renzi si è prestato alle battute di Feltri per far ridere e fare il simpatico, con l’unico obiettivo di vendere una copia in più del suo libro. Ha detto che si dissociava solo per evitare una querela. Ma contano i fatti non le parole. Innanzi tutto, non ci ridi sopra e non ci scherzi, tu che fai il paladino della difesa delle donne, facendo finta che fosse solo un problema di bon-ton. Se non approvi, come prima cosa ti alzi e te ne vai, rifiutando di condividere il palco con chi insulta in questa maniera. Poteva tranquillamente dire: ‘Direttore, io la senatrice Ronzulli non la sopporto, ma lei non si deve permettere di dire una roba del genere. Sono persone come lei, con linguaggi di questo tipo, a rendere tossico l’ambiente in cui vivono e crescono le nostre mogli, figlie, sorelle e amiche’”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in un’intervista ad “Affari italiani”.