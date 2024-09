(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

il comunicato stampa relativo alla presentazione del libro di Luca Sommi “La più bella. Perché difendere la Costituzione”, in programma per lunedì 23 settembre nell’Aula dei Filosofi della Sede Centrale dell’Università di Parma.

COMUNICATO STAMPA

23 SETTEMBRE: ALL’UNIVERSITÀ DI PARMA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCA SOMMI “LA PIÙ BELLA. PERCHÉ DIFENDERE LA COSTITUZIONE”

Alle 11 in Aula dei Filosofi con l’autore

Parma, 18 settembre 2024 – Lunedì 23 settembre alle 11, nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale dell’Università di Parma, il giornalista Luca Sommi presenterà il suo libro La più bella. Perché difendere la Costituzione (Baldini+Castoldi, 2024).

Per Unipr converseranno con l’autore Antonio D’Aloia, docente di Diritto costituzionale e Guglielmo Agolino, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale

L’iniziativa è aperta a tutte le persone interessate ed è organizzata nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale e Tutela costituzionale (laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza).

“È bella, giusta, poetica, gentile, generosa la nostra Costituzione – si legge sul sito della casa editrice -. È scritta come una poesia ma è rigorosa, non ammette che la si contraddica. Considera tutti i cittadini e le cittadine uguali, dal più povero al più ricco, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di lingua, di orientamento politico, di condizioni sociali ed economiche. Per la nostra Carta costituente, tutti devono avere pari dignità sociale e la legge deve essere uguale per tutti. E obbliga la Repubblica a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono ai cittadini e alle cittadine di avere una vita dignitosa. Non dobbiamo avere paura di niente, perché c’è la Costituzione a proteggerci. In questo racconto sentimentale Luca Sommi ci porta a scoprire la bellezza della nostra Carta fondamentale. Per amarla come merita. E per difenderla quando serve”.

Luca Sommi è giornalista, critico, docente universitario e si occupa di letteratura, arte e politica. Oggi è autore di diversi programmi per la piattaforma Loft e per Nove, canale nel quale conduce il talk-show Accordi & Disaccordi. Scrive di cultura e politica su “il Fatto Quotidiano”.

