(ACON) SALUTE. BORDIN: CR FVG ADERISCE A GIORNATA NAZIONALE SICUREZZA CURE

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 (ACON) Trieste, 17 set – “Il diritto alla salute per tutti i

cittadini ? una delle grandi conquiste dello Stato sociale, che

trova la sua massima espressione in Italia e negli altri Paesi

dell’Unione europea. Queste cure devono essere dispensate

garantendo sempre di pi? la sicurezza delle persone assistite,

come viene richiesto dall’Organizzazione mondiale della Sanit?”.

Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia, inquadra cos? la Giornata nazionale per la

sicurezza delle cure e della persona assistita, istituita dal

Governo alcuni anni fa, nel 2019, per concentrare l’attenzione

sul miglioramento di ogni procedura sanitaria.

Anche la massima Assemblea legislativa del Fvg aderisce alla

Giornata del 17 settembre, richiamandola attraverso

l’illuminazione del Palazzo di piazza Oberdan a Trieste con una

luce arancione.

“Per la Giornata del 2024 la World health organization ha scelto

il tema del miglioramento dei processi diagnostici – ricorda

Bordin – ed ? un ulteriore stimolo per le istituzioni, impegnate

costantemente a monitorare la qualit? delle cure e aggiornare i

propri servizi in un comparto strategico e delicatissimo come

quello della Salute”.

