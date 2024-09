Visita istituzionale del Presidente Sergio Mattarella, informazioni operative

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 Gentili Colleghi,

a seguito delle ulteriori indicazioni ricevute in merito alla visita

istituzionale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 23

settembre, a Piacenza, precisiamo alcune informazioni operative.

*PALAZZO GOTICO E TEATRO – NECESSITA’ DI ACCREDITI DISTINTI*

Per ragioni organizzative e legate alla sicurezza, i giornalisti che

desiderano seguire l’evento a Palazzo Gotico e il concerto a Teatro

dovranno trovarsi in ciascuna delle due sedi con largo anticipo rispetto

all’inizio dell’evento: tra le 16.30 e le 17 per Palazzo Gotico (dove il

Presidente arriverà a lavori già avviati dagli studenti) ed entro le 17.30

al Municipale, dove il concerto inizierà alle 18.30.

Questo fa sì che ogni giornalista accreditatosi a entrambi gli appuntamenti

debba scegliere per quale optare, o che le testate interessate prevedano

l’invio di due collaboratori, di cui uno da destinare all’incontro con gli

studenti, l’altro al concerto.

Chiediamo cortesemente ai colleghi che avessero già inviato i documenti e

le proprie richieste di accredito, di specificare se interessati all’evento

pomeridiano a Palazzo Gotico o allo spettacolo al Teatro Municipale.

*FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO – SPAZI ESTERNI e INTERNI*

Sarà presente, per entrambi gli eventi, il fotografo ufficiale del

Quirinale.

I fotografi e operatori video chiamati a riprendere l’arrivo del Presidente

Mattarella a Palazzo Gotico e/o a Teatro dovranno essere accreditati (con

l’invio di copia del documento di identità) e avranno a disposizione uno

spazio appositamente designato, rispettivamente in piazza Mercanti nei

pressi del Municipio e sotto l’arcata principale del Teatro.

Non ci si potrà spostare da quest’area specifica e, se accreditati per

questo spazio, non si potrà seguire il Presidente all’interno. Fotografi e

operatori accreditati per l’area esterna a Palazzo Gotico potranno però

accreditarsi anche per l’area esterna al Teatro Municipale, che dovranno

raggiungere immediatamente.

Per fotografi e operatori che si accreditassero per seguire l’uno o l’altro

evento all’interno di Palazzo Gotico o del Teatro Municipale, varranno le

medesime indicazioni sul rispetto degli spazi designati e sulla puntualità

dell’orario di ingresso.

Confidando nella vostra preziosa collaborazione, restiamo a disposizione

per ulteriori chiarimenti.