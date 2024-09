Mercoledì prossimo il mondo sarà testimone di due fenomeni lunari astronomici

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

Mercoledì prossimo, i cieli di gran parte del mondo offriranno uno spettacolo unico: due importanti fenomeni astronomici, un’eclissi lunare parziale e una “superluna”.

Majid bin Muhammad Al-Fari, direttore dei progetti astronomici della Società Astronomica dell’Oman, ha spiegato che l’eclissi lunare inizierà con una fase di penombra alle 4:41 del mattino (ora locale del Sultanato dell’Oman), seguita dall’eclissi parziale alle 6:12. Il picco dell’eclissi parziale avverrà alle 6:44, mentre terminerà alle 7:15. L’intero fenomeno, compreso il passaggio attraverso la penombra, si concluderà alle 8:47, con una durata totale di circa quattro ore.

Tuttavia, Al-Fari ha chiarito che gli abitanti dell’Oman non potranno osservare l’eclissi lunare, poiché la Luna tramonterà prima dell’inizio dell’eclissi parziale, precisamente alle 5:54 nel Governatorato di Mascate. Nonostante ciò, il fenomeno sarà visibile in gran parte dell’Africa, Europa e in alcune regioni dell’Asia. L’eclissi lunare si verifica quando l’ombra della Terra oscura parzialmente o completamente la luce riflessa dalla Luna, un evento possibile solo quando Sole, Terra e Luna sono allineati. Esistono tre tipi di eclissi: totale, parziale e penombrale. Quest’ultima è difficile da notare perché la luce lunare diventa solo leggermente opaca senza essere completamente oscurata.

Il secondo evento astronomico della giornata sarà il fenomeno della “superluna”, visibile dopo il tramonto sull’orizzonte orientale. Una superluna si verifica quando la Luna piena si trova al punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita ellittica, rendendola più grande e luminosa del solito. In questo caso, la Luna apparirà circa il 15% più grande e il 30% più luminosa rispetto a quando si trova nel punto più lontano della sua orbita. La sua luminosità raggiungerà il picco alle 18:36, quando sarà a una distanza di circa 357.336 chilometri dalla Terra.

Al-Fari ha spiegato che, all’inizio del suo sorgere, la Luna potrebbe apparire rossastra o arancione, a causa della polvere e delle particelle atmosferiche che disperdono la luce blu, lasciando visibili solo i toni rossi dello spettro. Tuttavia, man mano che si alzerà nel cielo, assumerà il suo solito colore bianco argenteo, illuminando il cielo per tutta la notte fino all’alba di giovedì.

Il momento migliore per osservare e fotografare la superluna sarà al sorgere o al tramontare, quando la sua luminosità e grandezza potranno essere confrontate con l’orizzonte. Quando la Luna si trova alta nel cielo, diventa più difficile percepire la sua grandezza eccezionale rispetto al normale.

La Società Astronomica dell’Oman organizzerà un evento pubblico presso la sede di Madinat Al-Irfan, nella Wilayat di Seeb, per osservare la superluna attraverso telescopi avanzati. L’evento includerà anche spiegazioni dettagliate del fenomeno, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire la loro conoscenza dell’astronomia in un contesto educativo e interattivo. Questo tipo di eventi è parte degli sforzi della Società per diffondere la cultura astronomica e promuovere l’interesse per i fenomeni cosmici.