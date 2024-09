Dal 16 al 22 settembre torna la settimana europea della mobilità, tutti gli eventi in programma a Rimini. Rimini conta una rete ciclabile lunga 135km che verrà presto estesa grazie ai progetti previsti per il 2025

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 16 settembre 2024

comunicato stampa

Dal 16 al 22 settembre torna la settimana europea della mobilità, la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile che quest’anno ha come tema “La condivisione dello spazio pubblico”

Rimini, ComuneCiclabile fin dalla 1^ edizione, con 5 ‘bike smile’ – il punteggio massimo attribuito ai territori dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta assegnati per il terzo anno consecutivo – organizza in occasione della settimana europea della mobilità diversi appuntamenti, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, per sensibilizzare e alimentare il dibattito pubblico su un modello di mobilità attento alle persone e all’ambiente.

Si inizia mercoledì 18 settembre con un info point in piazza Tre Martiri operativo la mattina (dalle 9 alle 9) per proseguire giovedì 19 settembre con due momenti: alle ore 16 una biciclettata urbana dal Ghetto Turco al ponte di Tiberio che coinvolge i cittadini, organizzata da FIAB Rimini, UISP, Legambiente Valmarecchia, Rimini Loves Bike, Centro Ippogrifo, mentre alle ore 17,15 si terrà il convegno “la città sostenibile” con la partecipazione dell’assessora alla mobilità Roberta Frisoni, di Nevio Senni di Fiab Emilia Romagna (sala Massimo Pironi, sede della Provincia di corso d’Augusto). Domenica 22 settembre si terrà il talk pubblico “Segui il passo, i benefici della mobilità sostenibile” con alunni e genitori, dipendenti di aziende che hanno partecipato all’iniziativa Bike to Work, il progetto del Comune di Rimini co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per incentivare tra i lavoratori dell’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto salutare, ecocompatibile e a basso consumo energetico e la partecipazione dell’Assessora al patto per il clima e il lavoro Francesca Mattei (piazza sull’acqua, ore 16,30). Durante la settimana della mobilità verrà inoltre promossa la sinergia dei servizi in sharing con il trasporto pubblico locale in base alla nuova convenzione per l’utilizzo agevolato del tpl.