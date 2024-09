FERRARA HA CELEBRATO LA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA: IL TEMA DELLA FAMIGLIA AL CENTRO DEL CONVEGNO. PRESENTATO IN ANTEPRIMA IL DOCUMENTARIO ‘ORIELLA, UNA SARALVO A FERRARA’ GULINELLI, PRESENTE ALL’INCONTRO A NOME DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: “PATRIMONIO EBRAICO PARTE ESSENZIALE DELLA NOSTRA CITTÀ E DELLA NOSTRA IDENTITÀ”

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

DELLA FAMIGLIA AL CENTRO DEL CONVEGNO. PRESENTATO IN ANTEPRIMA IL

DOCUMENTARIO ‘ORIELLA, UNA SARALVO A FERRARA’

*GULINELLI, PRESENTE ALL’INCONTRO A NOME DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

“PATRIMONIO EBRAICO PARTE ESSENZIALE DELLA NOSTRA CITTÀ E DELLA NOSTRA

IDENTITÀ”*

Ferrara, 15 set – Si è svolta oggi, domenica 15 settembre, la Giornata

Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua XXV edizione. Il tema

centrale di quest’anno, la Famiglia, è stato approfondito attraverso un

convegno organizzato dalla Comunità Ebraica di Ferrara in collaborazione

con il Comune. La manifestazione ha riscosso grande interesse da parte del

pubblico, presente nella Sala già Sinagoga italiana di via Mazzini.

Il convegno ha visto la partecipazione di Rav Luciano Meir Caro, che ha

raccontato della famiglia e delle prescrizioni della tradizione ebraica ad

essa collegate, Laura Graziani Secchieri che ha parlato delle famiglie

ferraresi attraverso un percorso fra le carte antiche custodite

nell’Archivio di Stato, mentre Gabriele Manservisi ha spiegato l’origine

del documentario e la sua realizzazione. Gli interventi sono stati moderati

dal caporedattore del Resto del Carlino di Ferrara, Cristiano Bendin. Il

presidente della Comunità Ebraica, Fortunato Arbib, ha dato il benvenuto ai

partecipanti, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per

promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e

culturale ebraico. Un saluto all’inizio dell’incontro è arrivato anche dal

prefetto Massimo Marchesiello.

L’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, portando i saluti del sindaco e

dell’amministrazione comunale, è intervenuto sottolineando l’importanza

della giornata: “Il tema della Famiglia ci invita a riflettere su ciò che

rappresenta non solo come nucleo fondamentale della civiltà, ma anche come

luogo in cui si trasmettono valori e identità. La famiglia resta un

baluardo di stabilità in un mondo in continua trasformazione. Parte

integrante del progetto culturale voluto dall’amministrazione comunale è

proprio la valorizzazione del patrimonio ebraico, un patrimonio che è parte

essenziale della nostra città e della nostra identità”.

Il primo cittadino Alan Fabbri, presentando la collaborazione del Comune

per questa iniziativa nei giorni scorsi, aveva infatti sottolineato come

l’evento organizzato dalla Comunità ebraica fosse “un’importante occasione

di dialogo e riflessione, confermando il legame profondo tra la città di

Ferrara e la tradizione ebraica”.

Nel corso della mattinata è stato infine presentato in anteprima il

documentario “Oriella, una Saralvo a Ferrara”, realizzato da Civetta Movie.

Il film racconta la storia della famiglia Saralvo attraverso gli occhi

di Oriella

Callegari Saralvo, unica discendente in vita, rievocando la vita quotidiana

nel ghetto ebraico di Ferrara e i tragici eventi legati alle persecuzioni e

deportazioni.

Il documentario crea un legame tra presente e passato, proprio attraverso

il racconto della superstite. Nata il 14 maggio 1934, ha sempre vissuto in

via Mazzini 47, tranne nel periodo in cui, con la famiglia, fuggì per

nascondersi dai rastrellamenti: “Vivevamo in un fienile, nascosti sulle

colline bolognesi, perché ci cercavano sempre”, spiega lei stessa. Nella

pellicola trovano spazio anche le testimonianze di Fortunato Arbib, che

oltre a condividere la sua esperienza personale, ricorda come, fin dal XV

secolo, ai tempi del Ducato Estense, la città fosse sempre stata ospitale

verso gli ebrei, liberi di esercitare le loro professioni, e come qui fosse

numerosa anche la presenza sefardita. Rav Luciano Caro aggiunge: “Negli

anni ho riscontrato come gli ebrei ferraresi si sentano ‘più ferraresi dei

ferraresi’. Le famiglie di ebrei che hanno attraversato i secoli si sono

trovate particolarmente a loro agio in questa città”. Riguardo a Oriella,

dice: “È una persona che ispira incoraggiamento. Le sofferenze che ha

vissuto durante la sua vita hanno forgiato un aspetto positivo del suo

carattere”.

I partecipanti oggi hanno potuto visitare le sinagoghe di via Mazzini e i

cimiteri ebraici di via delle Vigne e via degli Israeliti, accompagnati da

guide esperte che hanno illustrato la storia e il significato di questi

luoghi simbolici.

*In allegato alcune immagini dell'evento svoltosi questa mattina*

*Qui due video e altre foto: *

https://drive.google.com/drive/folders/1XGdMIWv17B1J2zAcPgvA3WoT4Y9gbfsH?usp=sharing

