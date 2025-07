(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Dl Infrastrutture: Ruotolo (PD), rincaro pedaggi va ritirato ufficialmente

“Non se la possono cavare così. Il rincaro dei pedaggi va ritirato

ufficialmente, nero su bianco. Prima aumentano i costi per gli

automobilisti per coprire le buche sulle strade, poi – davanti alla rivolta

popolare – fanno finta di niente e si scaricano la colpa a vicenda. Un

governo che tassa in silenzio e ritira a parole. Ma non basta un post su

Facebook per cancellare una misura ingiusta e sbagliata. Il provvedimento

va ritirato formalmente. E qualcuno si prenda la responsabilità di questo

ennesimo pasticcio. Chiaro, presidente Meloni?”

Così in una nota Sandro Ruotolo, segreteria nazionale del PD.

Roma, 4 luglio 2925

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni