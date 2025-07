(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Roma, Raggi (M5S)-Canale (LCR): “Pd boccia sé stesso sul Regolamento antenne, ora si scusi con i cittadini”

“La maggioranza Pd boccia sé stessa sul Regolamento antenne. Con la nuova norma, fortemente voluta dai dem, hanno tolto di mezzo la necessità di fare un Piano di localizzazione (che serve a evitare concentrazioni pericolose) e, soprattutto, hanno silenziato il confronto con i Municipi e i cittadini.

Lo avevamo denunciato anni fa, proponendo invece un Regolamento che mantenesse le corrette tutele per la salute dei cittadini, attraverso l’indicazione di siti sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc.) sui quali non collocare queste antenne. In tutta risposta, siamo stati derisi.

E invece, anche stavolta, avevamo ragione noi: con la proliferazione degli impianti è scoppiato una sorta di far west operativo, che ha spinto i cittadini a protestare e a rivolgersi al TAR. Di conseguenza, la maggioranza è tornata sui suoi passi.

A questo si aggiunge il pasticcio delle ‘mascherature’, che avrebbero dovuto adeguare le antenne alla bellezza di Roma, e che invece le rendono più brutte, con costi enormi.

Adesso che lo scempio è avvenuto, la maggioranza riconosce le proprie colpe e torna indietro, dichiarando apertamente in Commissione congiunta Urbanistica- Roma Capitale la necessità di rivedere il Regolamento, che ha appena nove mesi di vita.

Stavolta non basta dire ‘meglio tardi che mai!’: sarebbe il caso di chiedere pubblicamente scusa ai cittadini!”

Lo dichiarano in una nota Virginia Raggi, Consigliera Capitolina ed ex sindaca di Roma, e Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX.