Agenzia regionale 843.25 Amati i pagamenti della settimana

4 Luglio 2025

I pagamenti della settimana, Amati: "474,2 milioni pagati, quasi 13,5

milioni a 76 Comuni per strade, scuole e cultura”

Il report settimanale dal 27 giugno al 03 luglio 2025 sui mandati di

pagamento della Regione Puglia.

Una nota dell’assessore al Bilancio, Fabiano Amati.

«Nell’ultima settimana (dal 27 giugno al 03 luglio 2025) la Regione Puglia

ha emesso mandati di pagamento per un totale di 474,2 milioni di euro, di

cui quasi 13,5 milioni di euro destinati a 76 Comuni pugliesi.

Prosegue il lavoro per garantire risorse certe a sanità, investimenti e

servizi ai cittadini. I pagamenti più consistenti hanno riguardato la

sanità pubblica: alla ASL Bari sono stati trasferiti complessivamente oltre

174,6 milioni di euro, tra cui circa 147,7 milioni per la mensilità

provvisoria di luglio 2025, 17,3 milioni per farmaci in distribuzione

diretta, 7,6 milioni per conguagli farmaceutici e risorse PNRR per case di

comunità e ospedali sicuri, oltre a rimborsi per spese di personale. Alla

ASL Lecce sono stati destinati 113,3 milioni, alla ASL Taranto 84,7

milioni, alla ASL Brindisi 56,7 milioni, con quote specifiche per

finanziamento corrente e personale in comando. Alla ASL BAT liquidati 375

mila euro per progetti di farmacovigilanza.

Sul fronte infrastrutture e innovazione, InnovaPuglia ha ricevuto circa 4,8

milioni di euro per progetti digitali e servizi sanitari innovativi;

l’IRCCS De Bellis di Castellana Grotte ha incassato 1,59 milioni per il

potenziamento di sale operatorie con fondi FESR; l’Acquedotto Pugliese ha

beneficiato di 1,74 milioni per la rifunzionalizzazione delle reti

idrico-fognarie nei quartieri periferici di Bari. Infine, sono stati

liquidati 4 milioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la quota

annuale di restituzione dei ristori.

La Regione Puglia ha liquidato circa 13,5 milioni di euro a decine di

Comuni, sostenendo lavori di manutenzione stradale, progetti ambientali,

interventi educativi e azioni di inclusione e rigenerazione urbana.

Bari è la città con il contributo più rilevante: quasi 9 milioni di euro,

tra cui 1,4 milioni per interventi di manutenzione straordinaria sulle

strade del Municipio 1, 1,8 milioni per i trasferimenti ordinari previsti

dalla L.R. 45/2013 e 6,5 milioni per la chiusura del progetto sui buoni

educativi per i più piccoli. Taranto riceve 11,2 milioni di trasferimenti e

2,6 milioni per la quota 2025 dei Giochi del Mediterraneo 2026. Nardò

incassa 61,3 milioni per buoni servizio a favore di anziani e disabili e

120 mila euro per gli Orti di Puglia, portando il totale a oltre 61,4

milioni, di cui solo una parte ricade nel periodo rendicontato.

Ostuni si vede assegnare 2,7 milioni per rafforzare la connessione

ecologica tra il Parco delle Dune Costiere e Santa Maria d’Agnano, 123 mila

euro per la tutela delle torri costiere e 240 mila euro per l’adeguamento

urbanistico. Capurso ottiene oltre 364 mila euro per riqualificare una

villa confiscata con il progetto Fattore Comune. Porto Cesareo supera i 3,3

milioni di euro con progetti per il Parco Sommerso e interventi di

valorizzazione delle torri costiere. Matino beneficia di 2,2 milioni di

euro per riqualificare la scuola primaria e dell’infanzia. Martina Franca

chiude la partita dei buoni educativi con 6,3 milioni, mentre Triggiano

riceve 3,1 milioni per lo stesso obiettivo. Molfetta supera i 3,5 milioni:

1,3 milioni per nuovi scuolabus elettrici, 1,1 milioni per il festival

Molfest e 130 mila euro di trasferimenti ordinari.

Tra i progetti più piccoli ma simbolici figurano 429 mila euro a

Serracapriola per rifunzionalizzare la biblioteca comunale, 234 mila euro a

Sannicola per la Community Library, 116 mila euro a Gravina in Puglia per

Gravina 4.0, 168 mila euro a Casalvecchio di Puglia per un impianto

fotovoltaico nella scuola e 130 mila euro a San Paolo di Civitate per

valorizzare i luoghi della Battaglia di Civitate. Gli Orti di Puglia

trovano spazio in decine di Comuni con finanziamenti tra 110 e 120 mila

euro, da Putignano a Tricase, da Patu’ a Trepuzzi, da Vico del Gargano a

Surbo e Miggiano. Chiudono la lista decine di piccoli trasferimenti come i

contributi per la manutenzione stradale nei centri di Alberobello (153 mila

euro), Torchiarolo (141 mila euro) e Sannicandro di Bari (126 mila euro).

Una mappa di interventi, piccoli e grandi, che racconta una regione

impegnata a curare strade, garantire servizi educativi, sostenere la

cultura diffusa e rendere più vivibili i luoghi della comunità.