Semplificazione amministrativa, audizione Commissario Dombrovskis – Mercoledì alle 8.30 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

Mercoledì 9 luglio, alle ore 8.30, presso l’Aula della Commissione Esteri della Camera, la Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito all’indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, svolge l’audizione del Commissario europeo per l’economia e la produttività l’attuazione e la semplificazione, Valdis Dombrovskis. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.