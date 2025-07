(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Autostrade: Zan (Pd), Governo ritiri il “pedaggio Meloni”

“L’aumento dei pedaggi autostradali ad agosto è un colpo basso che il

Governo Meloni infligge a milioni di italiani. Un vero proprio “pedaggio

Meloni” sulle vacanze. È inaccettabile tassare i cittadini mentre si

continua a premiare i furbi con condoni e a bloccare misure fondamentali

come il salario minimo. Il governo ritiri immediatamente questo

emendamento: non si finanzia lo Stato spremendo chi parte per le vacanze”.

Così in una nota Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale del

Pd ed europarlamentare.

Roma, 4 luglio 2025

