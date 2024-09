(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 **FIGC Lega dilettanti, confermato Mangini. Giani: “Una leadership basata

su passione e competenza” **

/Scritto da Pamela Pucci, sabato 14 settembre 2024 alle 16:44/

Soddisfazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per la

rielezione di Paolo Mangini a presidente del Comitato regionale toscano

FIGC Lega nazionale dilettanti. “La sua leadership – dice Gianni – continua

a rappresentare un punto di riferimento per il calcio nella nostra regione

unendo passione e competenza, a sostegno di tutte le società sportive. Il

suo impegno nel promuovere lo sport tra i giovani e nel garantire la

crescita del calcio toscano, è un esempio per tutti”.

“La Regione Toscana – ha concluso il presidente – porterà avanti con

entusiasmo la propria collaborare con la FIGC, per rafforzare il legame tra

sport, territorio e comunità, guardando al futuro in favore delle nuove

generazioni”.