In Sala Manzù da domani la mostra fotografica “Donne invisibili”

sabato14 settembre 2024 alle ore 18, in Sala Manzù, verrà inaugurata la mostra fotografica “Donne inVisibili”. Rita Esposito e Claudio Ripamonti, viaggiatori appassionati di fotografia, esporranno fino al 29 settembre scatti evocativi di tante situazioni in cui la donna è ancora relegata a una condizione di grande svantaggio. Ogni immagine sarà accompagnata da una breve didascalia utile a guidare lo spettatore con dati tangibili e purtroppo attuali, sia per vicinanza temporale che geografica.

Nello stesso spazio espositivo sarà presente anche una sezione fotografica di Emergency dal titolo “La Guerra e i Diritti negati” con evidenti riferimenti al contesto contemporaneo che può essere sintetizzato da una lucida affermazione di Gino Strada :”Ogni guerra ha una costante: il 90% delle vittime sono civili, persone che non hanno mai imbracciato un fucile. Che non sanno neanche perché gli arriva in testa una bomba.”

Una mostra che invita a non girarsi dall’altra parte quando i diritti vengono calpestati, può sembrare poco ma la consapevolezza è il primo passo per sfuggire all’indifferenza, il peggiore dei mali.

Mostra “Donne inVisibili”

Dal 14 settembre al 29 settembre 2024

Inaugurazione: Sabato 14 settembre alle ore 18

Orari di apertura:

Mercoledi, Giovedi, Venerdi: 17:30 – 19:00

Sabato e Domenica: 10:30-13:00 – 16:00-20:00

