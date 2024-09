PROSSIME CONFERENZE STAMPA – APPUNTAMENTO DOMANI, ORE 10, E MERCOLEDì 18 ORE 10

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Buonasera,

ecco i prossimi appuntamenti con la stampa previsti a Figline e Incisa

Valdarno:

*domani, 13 settembre, ore 10* appuntamento alla *scuola dell’Infanzia

“Ponte agli Stolli” *(Via Grevignana 39, Ponte agli Stolli) per il punto

sugli interventi effettuati durante l’estate in questa e in altre scuole.

Ci sposteremo poi, insieme all’Amministrazione comunale, nelle scuole

primaria Cavicchi e (se il tempo permette) infanzia di via Piave;

*mercoledì 18 alle ore 10 *appuntamento al *Teatro comunale Garibaldi* per

la presentazione della nuova stagione teatrale.